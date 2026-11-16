Tháo gỡ bất cập trong vận hành chợ Cao Lãnh mới

Số lượng người đi chợ rất ít, chủ yếu là người trẻ tuổi và thanh niên. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Thêm vào đó, số lượng người đi chợ Cao Lãnh mới lại không nhiều như ở chợ cũ, bởi còn nhiều điểm chưa phù hợp với cả tiểu thương kinh doanh các mặt hàng, lẫn người đi chợ.

Chợ Cao Lãnh mới được thiết kế với 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc, gồm 1 hầm xe rộng 7.000 m2, tầng trệt 316 quầy (sạp) và 84 ki-ốt, bày bán các mặt hàng rau củ quả, thịt cá, gà vịt, hàng khô, tầng 1 có 6 khu kinh doanh dịch vụ và 76 ki-ốt được thiết kế phục vụ ăn uống và một số gian hàng khác. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có 81 sạp và ki-ốt các mặt hàng rau củ, thịt cá và hàng khô vào chợ. Bên cạnh đó, thiết kế lối lên chợ qua nhiều bậc thang cao đã gây trở ngại cho người đi chợ, nhất là người lớn tuổi, người khuyết tật, mà trước đây, họ chỉ cần đi vài bước là có thể đến các sạp mua hàng.

Ghi nhận của phóng viên được biết, nhiều chủ sạp rau củ quả cho rằng, với gian hàng rau củ quả, cần một không gian rộng để trưng bày rau củ, vì chiếm diện tích lớn. Các loại rau để chồng lên nhau sẽ gây ra hao hụt lớn vì bầm và dập khi khách hàng lựa rau. Với khu vực hàng cá, đặc thù là phải sử dụng lượng nước thường xuyên để rửa cá, nền gạch khu vực này lại trơn trượt, sẽ gây khó khăn khi di chuyển. Thêm vào đó, đây là thực phẩm sống, dễ xảy ra nhiễm khuẩn chéo nếu không cách biệt với các gian hàng ăn uống khác.

Hàng cá được trải thảm nhựa để người đi chợ chống trượt nhưng vẫn chưa thu hút được người đi chợ. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Theo chị Phan Thị Kim Oanh, chủ ki - ốt rau củ quả tại Chợ Cao Lãnh mới, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, tiểu thương rất cần không gian rộng, nhưng các ki - ốt đều rất nhỏ, tiểu thương khó bày hết sản phẩm rau củ cho người tiêu dùng lựa chọn. Thêm vào đó, nền chợ trơn trượt làm nhiều người đi chợ bị té. Chợ không cần nền chợ đẹp, chỉ cần sạch sẽ và an toàn, người đi chợ cần nhanh chóng tiếp cận các gian hàng để mua thực phẩm vào giờ tan làm, để dành thời gian về chăm sóc gia đình.

Gian hàng gia cầm nằm ở khu vực đối diện rau củ quả, cũng là mặt hàng sử dụng nhiều nước để vệ sinh thịt, lại tách biệt với khu dùng nước là khu vực thịt cá. Điều này vô tình làm cho lượng nước đọng trên mặt sàn trên diện rộng, gây khó khăn khi di chuyển.

Được nhiều người đi chợ đánh giá Chợ Cao Lãnh mới khang trang, rộng rãi và đẹp hơn, nền gạch sạch bóng hơn tạo nên sự thích thú khi đi chợ. Theo bà Trần Thị Nhỉnh, người dân phường Cao Lãnh đi chợ Cao Lãnh mới chia sẻ, chợ mới rất đẹp và khang trang, nhưng hầu như ai cũng mong sự thuận tiện, không phải gửi xe, hoặc không mất quá nhiều thời gian đi chợ khi chỉ mua 1 cái kẹp hay 1 cuộn chỉ may quần áo.

Các gian hàng rau củ quả chiếm lối đi vì sạp quá nhỏ để trưng bày các sản phẩm. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Trước những điểm chưa phù hợp khi đi vào hoạt động của chợ Cao Lãnh mới, Đảng ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời có những sửa đổi và xử lý để đưa người đi chợ đến với tiểu thương. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Đảng ủy phường Cao Lãnh, tỉnh cho biết, vận hành và di dời một chợ truyền thống vào thiết kế hiện đại đang cần có nhiều sửa đổi để phù hợp với thực tế.

Từ ngày 20/10/2026 cho đến nay, UBND phường Cao Lãnh đang tiếp tục điều chỉnh các gian hàng và không gian vựa của các sạp, đồng thời trải thảm nhựa ở khu vực hàng cá, thịt để chống trượt, tiếp tục điều chỉnh đánh dấu ở hầm giữ xe, giúp tiểu thương và người đi chợ thuận lợi gửi và lấy xe nhanh nhất mà không bị lạc trong không gian rộng. Nền hầm xe vốn được tráng loại vật liệu bóng nhưng không trơn trượt, nên người đi chợ có thể yên tâm trong tình huống có nước đọng.

Với người đi chợ, UBND phường Cao Lãnh không bắt buộc gửi xe ở hầm xe chợ Cao Lãnh, người dân có thể làm cách nào thuận tiện nhất để đi chợ và dành nhiều thời gian cho gia đình. Dự kiến cuối tháng 11/2026, UBND phường Cao Lãnh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các tiểu thương kinh doanh thực phẩm về một khu riêng biệt, các mặt hàng khác được bố trí tại một khu, để người đi chợ thuận tiện trong di chuyển và mua hàng.