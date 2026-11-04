Gương sáng học sinh

3 học sinh giao nộp chiếc ĐTDĐ nhặt được cho Công an xã Điện Bàn Tây.

Ngày 3-11, Công an xã Điện Bàn Tây cho biết, đã xác minh làm rõ chủ sở hữu chiếc điện thoại là bà Trần Thị Phương (1976, trú xã Điện Bàn Tây) nên mời đến nhận lại tài sản. Hành động đẹp của 3 em học sinh là tấm gương sáng về lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội.

TẤN VIỆT

* Ngày 3-11, trên đường đi học về, em Hồ Văn Dinh (2011, học sinh lớp 10B1, Trường THPT A Túc, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) nhặt được chiếc ĐTDĐ, liền đem đến giao nộp cho Công an xã Lìa để xác minh, trả lại cho người đánh rơi. Công an xã Lìa nhanh chóng xác minh, làm rõ người đánh rơi điện thoại là ông Hồ Văn Lập (1969, trú xã Lìa) nên mời đến nhận lại tài sản. Hành động đẹp của em Hồ Văn Dinh là một việc làm đáng biểu dương, thể hiện đức tính trung thực, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Q.TRỊ

Em Dinh (bên phải) trao lại chiếc ĐTDĐ nhặt được cho ông Lập.