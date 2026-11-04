Bạo lực học đường: Vì sao không thể xử lý nội bộ?

Bạo lực học đường: Không thể chỉ xử lý nội bộ

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết, trước các vụ việc bạo lực học đường, quan điểm của Bộ là phải kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ an toàn, danh dự và nhân phẩm của người học, nhà giáo.

Theo đó, Bộ GD&ĐT triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, phòng ngừa từ sớm. Các cơ sở giáo dục cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn và tự bảo vệ bản thân cho học sinh; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh bạo lực trên môi trường mạng. Giáo viên cũng cần được bồi dưỡng kỹ năng phát hiện, xử lý tình huống và hỗ trợ học sinh khi có dấu hiệu bất thường.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên trao đổi tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11.

Thứ hai, phát hiện và can thiệp kịp thời khi xảy ra vụ việc. Nhà trường phải nhanh chóng ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo đảm an toàn cho người liên quan, tổ chức sơ cứu nếu cần thiết và thông tin cho gia đình, cơ quan chức năng.

Đặc biệt, đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhà trường phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định, không bao che, không chỉ giải quyết bằng hình thức nội bộ. Việc xử lý cũng cần bảo đảm quyền riêng tư, tránh gây tổn thương thêm cho người bị bạo lực.

Thứ ba, tư vấn, hỗ trợ và phục hồi sau vụ việc. Học sinh bị bạo lực cần được hỗ trợ về sức khỏe, tâm lý; nhà trường phối hợp với gia đình và các chuyên gia để theo dõi, giúp các em ổn định. Với học sinh có hành vi bạo lực, cần có biện pháp giáo dục, tư vấn và giám sát phù hợp để điều chỉnh hành vi, ngăn ngừa tái diễn.

Thứ tư, bảo đảm an ninh trường học và làm rõ trách nhiệm. Các cơ sở giáo dục cần rà soát nguy cơ mất an toàn, tăng cường kiểm soát an ninh, phối hợp với lực lượng chức năng. Khi xảy ra bạo lực, trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân và bộ phận liên quan phải được xác định rõ, nhất là trường hợp phát hiện chậm hoặc xử lý không kịp thời.

Theo thông tin được nêu tại họp báo, 34 tỉnh, thành phố đã triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành số 113; tỷ lệ cơ sở giáo dục ký kết phối hợp với công an địa phương đạt 95,66%.

Rà soát quy định về kỷ luật học sinh, nghiên cứu sửa Nghị định 80

Cùng với các giải pháp phòng ngừa và xử lý, Bộ GD&ĐT đang rà soát việc thực hiện Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Bộ giao Vụ Học sinh, sinh viên tiếp nhận ý kiến từ giáo viên, nhà trường, phụ huynh và chuyên gia để đánh giá những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế nếu cần thiết.

Ảnh minh họa.

Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định các biện pháp kỷ luật học sinh theo hướng giáo dục, nhân văn; đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Bộ cũng rà soát Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường. Nội dung được xem xét tập trung vào việc làm rõ trách nhiệm của các bên, cơ chế phối hợp liên ngành cũng như quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc.

Việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi các quy định được đặt ra trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an toàn trường học ngày càng cấp thiết. Không chỉ dừng ở việc xử lý học sinh vi phạm, công tác phòng, chống bạo lực học đường đòi hỏi nhà trường phải chủ động phát hiện nguy cơ, can thiệp đúng lúc và chịu trách nhiệm rõ ràng khi để xảy ra vụ việc.