TP Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu học sinh

Theo hướng dẫn, việc triển khai nhằm cụ thể hóa các quy định của Thông tư 85, bảo đảm phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Đồng thời, gắn các hoạt động giáo dục ngoài chính khóa với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) và ngoại ngữ cho học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phân biệt rõ hai loại hình hoạt động. Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi học sinh đều được tiếp cận. Hoạt động này được tổ chức ngoài thời lượng giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày, nhằm bổ sung kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường cần phân biệt hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học một cách rõ ràng, tránh việc lẫn lộn giữa hai hoạt động này.

Các nội dung tập trung vào giáo dục kỹ năng sống cơ bản, thực hành khoa học, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các trường đưa nội dung phổ cập năng lực số, trải nghiệm AI, giáo dục STEM/STEAM cơ bản và xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh.

Hoạt động giáo dục tăng cường phải được bố trí cân đối, công bằng cho tất cả học sinh trong thời gian học 2 buổi/ngày, không phân biệt, đối xử giữa các đối tượng học sinh.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, đây là những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân của học sinh. Hoạt động được tổ chức ngoài thời gian học chính khóa và giáo dục tăng cường, trên cơ sở học sinh và cha mẹ học sinh tự nguyện đăng ký.

Sở GD&ĐT lưu ý các trường không được ép buộc, áp đặt hoặc gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào đối với học sinh tham gia. Việc tổ chức phải bảo đảm không thu tiền vượt mức quy định của UBND thành phố; không dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Kết quả tham gia các hoạt động này cũng không được sử dụng để thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Về tổ chức thời khóa biểu, Sở GD&ĐT hướng dẫn 3 mô hình phù hợp với điều kiện của từng trường. Với các trường phổ thông đại trà, hoạt động theo nhu cầu được bố trí thành khung thời gian riêng, không xen kẽ với các tiết chính khóa và tăng cường. Lịch tổ chức có thể linh hoạt theo ngày, khối lớp và nhóm học sinh, đồng thời bảo đảm không gây quá tải.

Đối với các trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu, học sinh đăng ký sẽ được bố trí học tại các phòng chức năng hoặc phòng máy tính theo từng nhóm nội dung tự chọn. Các nhóm có thể tập trung vào phát triển năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính; phát triển năng lực số, AI, STEM, lập trình, robot, IoT; ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế và các kỹ năng sống, kỹ năng mềm.

Riêng mô hình trường tiên tiến hội nhập và các lớp tích hợp theo Đề án 5695, với học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp, nhà trường bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

Về quy trình tổ chức, các cơ sở giáo dục phải khảo sát nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh; rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất để xây dựng kế hoạch. Kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, hình thức tổ chức, thời gian thực hiện, nhân sự, điều kiện bảo đảm, dự toán kinh phí đối với hoạt động có thu và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi lấy ý kiến các tổ chuyên môn và các đơn vị, cá nhân liên quan, hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, niêm yết công khai tại trường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử trước khi thực hiện ít nhất một tuần. Kế hoạch đồng thời được gửi đến cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Đối với năm học 2026-2027, các trường có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục đã ban hành, bảo đảm nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động tăng cường phù hợp. Các trường không bắt buộc phải tổ chức tất cả nội dung giáo dục tăng cường, đồng thời cần hạn chế tối đa việc xáo trộn thời gian học tập của học sinh và thời gian đưa đón của phụ huynh.

Về nhân sự, ưu tiên sử dụng giáo viên của nhà trường đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, chuẩn năng lực số và ngoại ngữ. Đối với các nội dung chuyên sâu hoặc ngoài môn học như nghệ thuật, thể thao, AI, STEM, hiệu trưởng được chủ động thẩm định hồ sơ năng lực, ký hợp đồng phối hợp hoặc thỉnh giảng theo quy định pháp luật.

Các trường cũng được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng học liệu số, phòng thí nghiệm ảo, phòng học STEM và phần mềm AI đã qua kiểm duyệt...