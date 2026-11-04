Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng

Lễ khánh thành, bàn giao kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú, bếp ăn và trang thiết bị cho các điểm trường khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tiếp nhận kinh phí tài trợ 10 tỷ đồng từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Nguồn kinh phí được thực hiện theo Biên bản thỏa thuận giữa PV GAS, Công an tỉnh Sơn La và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú, bếp ăn và mua sắm trang thiết bị cho các điểm trường còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trao kinh phí tài trợ cho Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự án sẽ được triển khai tại 20 điểm trường thuộc 7 xã: Bắc Yên, Xím Vàng, Tà Xùa, Púng Bánh, Mường Lạn, Phù Yên và Gia Phù, tổng kinh phí phê duyệt là 10 tỷ đồng; đến nay, nhà tài trợ đã cấp kinh phí đợt 1 là 5 tỷ đồng. Đối với hạng mục xây dựng, sửa chữa, đã có 19/19 điểm trường hoàn thành, đạt 100%; trong đó, 17 điểm trường được đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2026-2027.

Việc tiếp nhận và triển khai nguồn kinh phí tài trợ, góp phần huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, cải thiện điều kiện dạy và học, sinh hoạt của giáo viên, học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.