Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường dạy học và kiểm tra trực tuyến

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Thành phố Hồ Chí Minh duy trì dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Năm học 2026-2027, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, xã Long Hải duy trì hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng LMS. Trong đó, thời khóa biểu mỗi tuần thực hiện 6 buổi trực tiếp (chính khóa), 1 buổi trực tuyến (trái buổi), mỗi buổi học trực tuyến 1-2 tiết, mỗi tiết học trực tuyến có thời gian 35 phút, thay vì 45 phút như học trực tiếp.

Hình thức dạy học trực tuyến được giáo viên áp dụng có thể dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giao bài tập trực tuyến cho học sinh, kiểm tra thường xuyên trực tuyến…

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ cho biết, trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

Riêng bài kiểm tra thường xuyên (15 phút), giáo viên sẽ tạo cuộc thi trực tuyến và đăng kí thời gian kiểm tra trên trang tính nhà trường chia sẻ để đảm bảo các bài kiểm tra không dồn cùng 1 thời điểm. Hình thức kiểm tra trực tuyến áp dụng với bài kiểm tra thường xuyên, thời lượng 1 lần/môn/học kỳ.

"Với những trường hợp học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì tham gia học cùng bạn trong xóm, hoặc đăng ký cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường sắp xếp, bố trí cho học trực tuyến tại phòng các phòng bộ môn của trường", bà Nguyễn Thị Hồng Hà thông tin.

Tương tự, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Minh Hoà, phối hợp hài hòa giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến thông qua hệ thống LMS của nhà trường, hoặc các nền tảng khác như Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet.

Việc duy trì dạy học trực tuyến nhà trường hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực hướng dẫn tự học, tự đào tạo của giáo viên và khả năng tự học của học sinh. Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

Với những học sinh không có phương tiện phục vụ học tập trực tuyến, các bộ môn thống nhất soạn tài liệu môn học theo bài, theo tuần có kèm yêu cầu hoàn thành bài học. Giáo viên bộ môn liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để thực hiện phương án giao bài, tài liệu, hướng dẫn học sinh học tập và hoàn thành bài học, sản phẩm tại nhà; các nội dung bài học, tài liệu có thể được đăng tải tại nhóm Zalo của lớp.

Trong khi đó, kế hoạch dạy học trực tuyến tại Trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây được triển khai trên phần mềm K12Online, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn từ 6/9 đến 11/10/2026 - giai đoạn nhà trường hoàn thiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu và danh sách học sinh; Giai đoạn từ 11/10, giáo viên chủ nhiệm gửi hướng dẫn học tập trên phần mềm K12Online phụ huynh học sinh.

Ông Trần Quang Minh, Hệu trưởng Trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ thông tin, hiện 100% giáo viên và học sinh của trường được cấp tài khoản để tham gia vào hệ thống phần mềm dạy và học trực tuyến. Về hình thức dạy học tương tác trực tuyến, mỗi giáo viên sẽ dạy theo thời khóa biểu nhà trường sắp xếp, theo thời gian biểu từng tiết học. Đối với các lớp học trực tuyến online trong nhà trường dạy phần lý thuyết, bài tập. Mỗi tiết dạy trực tuyến là 45 phút.

Cũng theo ông Trần Quang Minh, để dạy tiết học trực tuyến, giáo viên cần chuẩn bị nội dung bài dạy theo thống nhất của tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, chuẩn kiến thức kỹ năng. Khi lên lớp online, nhà trường quán triể thầy cô đảm bảo tác phong, ngôn từ chuẩn mực.

Giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập trực tuyến qua các bài kiểm tra trên hệ thống phần mềm, các bảng báo cáo quá trình học tập, các bài thu hoạch sau các khóa học.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường hình thức tự học của học sinh trên internet thông qua việc đăng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung của bài học; đăng tài liệu, video bài giảng từ giáo viên được quay hình, phần luyện tập…

Với sĩ số trung bình 48,8 học sinh/lớp năm học 2026-2027, trong dạy học trực tuyến, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, phường An Nhơn ưu tiên LMS để giao nhiệm vụ theo nhóm, thu bài, phản hồi, khảo sát nhanh và phân tích kết quả; không thay thế hoàn toàn tương tác trực tiếp.

Ông Hàn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo nhấn mạnh, việc dạy học trực tuyến hướng đến chuyển đổi số chuyên môn theo hướng thực chất, sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS), học liệu số, dữ liệu học tập và công cụ số để giao nhiệm vụ, hỗ trợ học sinh, kiểm tra - đánh giá, phản hồi và cải tiến hoạt động dạy học.

Đặc biệt, hình thức trực tuyến giúp nhà trường chủ động phương án duy trì hoạt động giáo dục trong các tình huống học sinh không thể đến trường hoặc cần tổ chức dạy bù, hỗ trợ, phụ đạo, ôn tập, bảo đảm cơ hội tiếp cận học tập cho mọi học sinh.

Đối với dạy học trực tuyến, ông Hàn Thanh Tùng cho biết nhà trường thực hiện theo hai phương thức. Đó là trực tuyến đồng bộ, giáo viên và học sinh tương tác theo thời gian thực qua phòng học trực tuyến. Hình thứ này ưu tiên hoạt động giải thích, thảo luận, chữa bài, tư vấn, hướng dẫn thực hành, mô phỏng và hỗ trợ học sinh.

Hình thức trực tuyến không đồng bộ, học sinh khai thác bài giảng, video, tài liệu, mô phỏng, câu hỏi, nhiệm vụ trên LMS theo tiến độ; giáo viên theo dõi, phản hồi và hỗ trợ. Đây là hình thức ưu tiên đối với nội dung tự học, chuẩn bị trước bài học, củng cố và ôn tập.

"Với hình thức dạy học trực tuyến trọng tâm sẽ không làm tăng tải không cần thiết cho học sinh. Mỗi hoạt động trực tuyến phải có mục tiêu rõ, nhiệm vụ học tập cụ thể, học liệu phù hợp, cơ chế tương tác, thời hạn hoàn thành và hình thức kiểm tra - phản hồi, giáo viên theo dõi được quá trình học tập của học sinh. Nhà trường yêu cầu giáo viên tránh lạm dụng trình chiếu, giao quá nhiều bài tập trực tuyến hoặc sử dụng công cụ chỉ mang tính hình thức.

Tương tự, 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất được duy trì hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến trong năm học 2026-2027. Trong đó, việc học trực tuyến áp dụng trong việc ôn tập kiến thức, học kiến thức mới, kiểm tra, đánh giá trên hệ thống LMS. Trong trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra đánh giá định kỳ, việc tổ chức kiểm tra sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.