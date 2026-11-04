TPHCM công bố 3 mô hình học tăng cường, trường không được ép phụ huynh đóng tiền

Nhà trường không được đặt điều kiện đóng góp với học tăng cường

Theo Sở GD-ĐT, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung nội dung cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các hoạt động này được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình triển khai 2 buổi/ngày, bảo đảm cân đối, công bằng cho mọi học sinh.

Nội dung tập trung vào kỹ năng sống, thực hành khoa học, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng; phổ cập năng lực số, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), STEM/STEAM cơ bản và xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh.

Về kinh phí, hoạt động tăng cường sử dụng dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn hợp pháp khác. Nhà trường không được quy đổi thành khoản thu bình quân theo người học hoặc đặt điều kiện đóng góp để học sinh được tham gia.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học gồm các nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, phục vụ sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân.

Học sinh Trường Tiểu học Thực hành Sài Gòn theo mô hình tiên tiến hội nhập, mô hình học tăng cường được đăng ký từ đầu năm.

Nhà trường tổ chức hoạt động này ngoài thời gian chính khóa và giáo dục tăng cường, trên cơ sở học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký. Sở yêu cầu bảo đảm tự nguyện thực chất, tuyệt đối không ép buộc, áp đặt hoặc gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với hoạt động theo nhu cầu, trường phải lập dự toán chi tiết, thu đúng danh mục, mức thu theo quy định và không vượt mức UBND TPHCM quy định. Đồng thời, các trường thực hiện chính sách miễn, giảm cho đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu tham gia.

Các trường không được tổ chức dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Kết quả tham gia hoạt động theo nhu cầu cũng không được sử dụng để thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình chính khóa.

Ba mô hình tổ chức hoạt động giáo dục

Để sắp xếp thời khóa biểu, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn 3 mô hình tổ chức.

Mô hình 1 áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà. Nhà trường phải bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng chính khóa và tăng cường. Hoạt động theo nhu cầu được bố trí thành khung thời gian riêng, không xen kẽ các tiết chính khóa và tăng cường.

Học sinh TPHCM.

Lịch tổ chức có thể linh hoạt theo ngày, khối hoặc nhóm học sinh, phù hợp với khả năng bố trí giáo viên, tránh gây quá tải. Học sinh không đăng ký phải được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp. Nếu ở lại trường, nhà trường cần tổ chức hoạt động phù hợp và giám sát an toàn.

Mô hình 2 áp dụng với trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu. Ở các tiết học này, học sinh đăng ký sẽ di chuyển đến phòng chức năng hoặc phòng máy tính theo nhóm nội dung tự chọn.

Các nhóm có thể tập trung phát triển năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; năng lực số, AI, STEM nâng cao, lập trình, robot, IoT; năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế hoặc kỹ năng sống.

Học sinh không đăng ký sẽ tham gia hoạt động tự học, đọc sách hoặc trải nghiệm tăng cường do nhà trường tổ chức.

Mô hình 3 áp dụng với trường tiên tiến hội nhập và các lớp tích hợp theo Đề án 5695 (tích hợp môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh), nơi 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp. Các trường được bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

Trường phải công khai kế hoạch trước ít nhất một tuần

Trước khi triển khai, nhà trường phải khảo sát nhu cầu học sinh, phụ huynh, rà soát đội ngũ và cơ sở vật chất để xây dựng kế hoạch. Kế hoạch cần nêu rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, hình thức, thời gian, nhân sự, điều kiện bảo đảm và dự toán kinh phí đối với hoạt động có thu.

Hiệu trưởng phê duyệt, niêm yết công khai tại trường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử ít nhất một tuần trước khi thực hiện.

Sở yêu cầu ưu tiên sử dụng giáo viên của trường đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, năng lực số và ngoại ngữ. Trường hợp hợp tác với đối tác bên ngoài để tổ chức nội dung chuyên sâu hoặc ngoài môn học, hiệu trưởng phải thẩm định năng lực, ký hợp đồng phối hợp, thỉnh giảng đúng quy định.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và cơ quan quản lý về nội dung, chất lượng, an toàn và minh bạch tài chính. Sở GD-ĐT TPHCM sẽ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Thông tư 85, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.