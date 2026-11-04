Gia sư AI: Bộ GD&ĐT đặt chuẩn chính xác 95%

Gia sư AI phải đạt độ chính xác tối thiểu 95%

Theo Quyết định số 3190/QĐ-BGDĐT ngày 4/11/2026, Bộ GD&ĐT phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng ‘Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và hệ thống thực - ảo’ để tuyển chọn tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ hướng tới nghiên cứu, phát triển và làm chủ 3 nhóm công nghệ lõi gồm trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục có kiểm soát; công nghệ thực - ảo và mô phỏng số; hạ tầng dữ liệu giáo dục và chuẩn liên thông. Các sản phẩm được định hướng phát triển theo hướng “Make in Vietnam”, bảo đảm chủ quyền dữ liệu và tự chủ công nghệ.

Trong đó, sản phẩm Gia sư AI tiếng Việt dành cho giáo dục phổ thông gồm trợ lý học tập cho học sinh và trợ lý giảng dạy cho giáo viên. Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sư phạm, độ chính xác kiến thức, khả năng cá nhân hóa việc học, đồng thời không tạo ra phản hồi gây hiểu nhầm hoặc làm giảm kỹ năng tự học của học sinh.

Gia sư AI được đặt hàng phát triển để hỗ trợ học sinh học tập và giáo viên giảng dạy.

Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý là tỷ lệ phản hồi đúng, phù hợp với học liệu và chương trình đã được kiểm định phải đạt tối thiểu 95%; riêng nội dung cốt lõi đạt ít nhất 98%. Tỷ lệ phản hồi nhất quán cũng phải đạt từ 95% trở lên.

Gia sư AI được yêu cầu hỗ trợ tối thiểu 3 môn học gồm Toán, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở, với ít nhất 3.000 đơn vị học liệu được kiểm định. Hệ thống phải có khả năng gợi mở, hướng dẫn học sinh từng bước thay vì chỉ đưa ra đáp án; tỷ lệ phản hồi theo hướng này phải đạt ít nhất 90%.

Các yêu cầu về an toàn cũng được đặt ra cụ thể. Tỷ lệ phản hồi vi phạm an toàn nội dung không vượt quá 0,1% trên bộ kiểm thử đối kháng gồm ít nhất 2.000 tình huống. Hệ thống phải từ chối đúng ít nhất 95% yêu cầu ngoài phạm vi hoặc có dấu hiệu gian lận học tập; 100% phản hồi được ghi nhật ký, có thể truy vết nguồn học liệu và phiên bản mô hình.

Sản phẩm dự kiến được thí điểm tại ít nhất 30 trường học, với quy mô tối thiểu 20.000 học sinh và 500 giáo viên. Kết quả học tập của nhóm sử dụng phải cao hơn nhóm đối chứng với ý nghĩa thống kê; đồng thời, thời gian giáo viên dành cho các công việc được hệ thống hỗ trợ phải giảm ít nhất 20%.

Eduverse có 4 phân hệ phòng thí nghiệm ảo

Sản phẩm công nghệ chiến lược thứ hai là hệ thống thực - ảo Eduverse, gồm lõi công nghệ thực tế mở rộng (XR) trên nền web, hỗ trợ AR, VR, MR và lõi mô phỏng số chuyên ngành.

Hệ thống được yêu cầu có ít nhất 30 học liệu thực - ảo phục vụ giáo dục phổ thông, trong đó tối thiểu 15 học liệu về Lịch sử - Địa lý - Văn hóa và 15 học liệu STEM. Bên cạnh đó là 4 phân hệ phòng thí nghiệm ảo gồm Nhà máy số, Robot học, Quang điện tử và Khí động học, với ít nhất 20 bài thí nghiệm, thực hành.

Đáng chú ý, Eduverse phải hỗ trợ trải nghiệm trên máy tính, thiết bị di động và thiết bị thực tế ảo tương thích. Người học có thể truy cập học liệu qua trình duyệt web mà không bắt buộc phải có thiết bị VR chuyên dụng; hệ thống cũng cần có phương án sử dụng ngoại tuyến hoặc thông qua máy chủ biên.

Việc thí điểm Eduverse dự kiến triển khai tại ít nhất 5 cơ sở, gồm 3 cơ sở giáo dục phổ thông và 2 cơ sở giáo dục đại học, với tối thiểu 2.000 người học.

Thí điểm trong 36 tháng, đào tạo ít nhất 3.000 giáo viên

Không chỉ phát triển sản phẩm, nhiệm vụ còn đặt ra yêu cầu làm chủ 6 công nghệ lõi, xây dựng bộ dữ liệu và chuẩn kỹ thuật dùng chung, bộ công cụ quản lý, quản trị và quy trình sư phạm phục vụ khai thác Gia sư AI, học liệu và phòng thí nghiệm thực - ảo.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, ít nhất 80% giá trị phần mềm, dữ liệu và học liệu phải do tổ chức, chuyên gia Việt Nam phát triển; hạ tầng triển khai đặt tại các trung tâm dữ liệu trong nước. Toàn bộ mã nguồn thành phần lõi và trọng số mô hình đã tinh chỉnh phải được bàn giao, lưu ký tại Bộ GD&ĐT.

Nhiệm vụ cũng yêu cầu bồi dưỡng, tập huấn tối thiểu 3.000 giáo viên, giảng viên về năng lực AI, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và khai thác các sản phẩm công nghệ trong dạy học. Trong đó, 100% giáo viên, giảng viên tham gia thí điểm phải được tập huấn trước khi triển khai.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ không quá 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, được quản lý theo 3 mốc đánh giá vào tháng thứ 12, tháng thứ 24 và tháng thứ 36.

Bộ GD&ĐT giao Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan công bố nhiệm vụ, thông báo kế hoạch đặt hàng và tổ chức tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký tham gia theo kế hoạch được công bố.

Như vậy, Quyết định 3190/QĐ-BGDĐT mới phê duyệt nhiệm vụ để tuyển chọn đơn vị thực hiện. Các chỉ tiêu về độ chính xác của Gia sư AI, quy mô thí điểm hay số lượng giáo viên được tập huấn là yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm và quá trình triển khai, chưa phải kết quả đã đạt được.