Đà Nẵng đề xuất đặt tên 83 tuyến đường và 1 công trình công cộng năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng, qua khảo sát 150 tuyến đường và công trình công cộng, sở đề xuất đặt tên 115 tuyến đường và 1 công trình công cộng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng và chuyên gia, đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp nhiều ý kiến liên quan. Trong đó đề xuất đặt, đổi tên đường ưu tiên cho các nhà lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, qua nghe góp ý, Hội đồng thống nhất đề xuất đặt tên 83 tuyến đường và 1 công trình công cộng.

Đối với 32 tên đường dự kiến gắn với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và công nghệ..., Hội đồng thống nhất tạm thời chưa xem xét trong đợt này, đề nghị nghiên cứu thêm.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội đồng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên, hoàn thiện hồ sơ, danh sách và nội dung biên bản để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Riêng tại phường Ngũ Hành Sơn, Hội đồng đề nghị địa phương nghiên cứu, khai thác nguồn tư liệu lịch sử, danh nhân, doanh nhân và các giá trị văn hóa, lịch sử để lựa chọn tên đường phù hợp. Trong đó, thống nhất đề xuất đổi tên đường Đông Hồ thành đường Nguyễn Xuân Bá.

Đối với phương án đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Hội đồng thống nhất chọn phương án 2: Đặt tên cho tuyến đường ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến giáp cầu Cẩm Lý, khu vực giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc và xã Điện Bàn Tây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động rà soát, xây dựng ngân hàng tên đường, trong đó chú trọng nguồn tư liệu về các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ và những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Việc chuẩn bị nguồn tên cần được thực hiện thường xuyên, bảo đảm các yếu tố lịch sử, văn hóa và tính phù hợp với từng địa bàn, tránh bị động khi triển khai các đợt đặt tên đường tiếp theo.

Trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp, Hội đồng sẽ hoàn thiện đề xuất dự thảo nghị quyết đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2026, với danh sách 83 tuyến đường và 1 công trình công cộng, trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm.