131 đề tài tranh giải tại vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên 2026

Ngày 4/11, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức khai mạc vòng chung khảo và họp các Hội đồng đánh giá, xét giải Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Quyền Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) cho biết, giải thưởng được tổ chức thường niên với sự phối hợp của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Qua nhiều năm triển khai, giải thưởng trở thành hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát hiện, bồi dưỡng và khuyến khích tài năng trẻ.

Năm nay, giải thưởng thu hút 722 đề tài từ 122 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo ông Hải, kết quả này không chỉ thể hiện sự gia tăng về số lượng mà còn cho thấy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngày càng lan tỏa, cùng sự quan tâm, đầu tư của các trường và khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ.

Sau vòng sơ khảo, Hội đồng đã lựa chọn 131 đề tài tiêu biểu vào vòng chung khảo để xét trao giải Nhất và Nhì. Mỗi công trình là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc, tinh thần tìm tòi, vượt khó của sinh viên, cùng sự hướng dẫn của giảng viên và các nhà khoa học.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học trong giai đoạn phát triển mới, ông Nguyễn Sơn Hải cho rằng nghiên cứu không nên chỉ dừng ở việc tạo ra tri thức mới mà cần gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao kết quả, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống, kinh tế và xã hội.

GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2026.

Giải thưởng cũng tạo động lực để sinh viên nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, mạnh dạn đặt câu hỏi, tìm kiếm hướng tiếp cận mới và phát triển năng lực sáng tạo.

Theo Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, giá trị của một công trình không chỉ nằm ở giải thưởng đạt được mà còn ở tri thức tạo ra, vấn đề được giải quyết và những đóng góp cho cộng đồng.

Vì vậy, dù kết quả xét chọn thế nào, quá trình nghiên cứu cùng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được vẫn là hành trang quý giá đối với sinh viên trên con đường học tập và phát triển sự nghiệp.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT thành lập 14 hội đồng phục vụ công tác xét chọn. Tại vòng sơ khảo, mỗi hội đồng lựa chọn 20% số đề tài có kết quả tốt nhất vào vòng chung khảo; đồng thời xác định 25% số đề tài đạt giải Ba và 40% đạt giải Khuyến khích. Khoảng 15% số đề tài còn lại không đạt giải.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Tại vòng chung khảo, sinh viên trực tiếp trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời câu hỏi phản biện của hội đồng. Căn cứ chất lượng chuyên môn, tính sáng tạo và phần bảo vệ đề tài, các hội đồng đánh giá, lựa chọn những công trình nổi bật để trao giải Nhất và Nhì.

Là đơn vị đăng cai tổ chức giải thưởng năm nay, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, sự kiện góp phần khuyến khích sinh viên phát huy năng lực nghiên cứu, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, hợp tác học thuật giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Ông Giang nhấn mạnh, việc đăng cai giải thưởng trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm và vai trò của HUCE trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Qua đó, nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng phát triển, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ và thúc đẩy khoa học, công nghệ trong nước.

Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 7/11.