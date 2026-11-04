Lãnh đạo thành phố khảo sát các tuyến đường đề xuất đặt tên và các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo HĐND, UBND thành phố khảo sát tuyến đường đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: T.CÔNG

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đoàn khảo sát tuyến ĐT605, nối từ quốc lộ 1 qua đồi Bồ Bồ đến phường Điện Bàn Bắc, dự kiến được đề xuất mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Việc rà soát, lựa chọn tuyến đường mang tên ông nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại tuyến đường đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: T.CÔNG

Đoàn cũng khảo sát tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, phường Điện Bàn Bắc, được đề xuất mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Tuyến dài 5.720m, mặt cắt rộng 33m, bao gồm vỉa hè mỗi bên 5m. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là tuyến giao thông trục chính, có vị trí quan trọng kết nối hướng trung tâm đô thị mới của thành phố.

Việc lựa chọn các tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp của các danh nhân đối với quê hương, đất nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và nguyện vọng của nhân dân.

Đoàn công tác khảo sát vị trí đề xuất xây dựng khu công nghiệp ở xã Điện Bàn Tây. Ảnh: T.CÔNG

Tại xã Điện Bàn Tây, đoàn khảo sát khu vực đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp với quy mô 280ha. Địa phương đề xuất thu hút các ngành công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ, trên cơ sở lợi thế gần cao tốc, thuận lợi kết nối với cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa và khu vực Chu Lai.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu đánh giá kỹ quy hoạch, vị trí và tình trạng ngập lụt của khu vực; giao Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính thực hiện việc bổ sung quy hoạch.

Đoàn công tác khảo sát tại xã Thượng Đức. Ảnh: T.CÔNG

Tại xã Thượng Đức, đoàn khảo sát khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Đại Sơn, diện tích 300ha. Khu vực này được đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp để xây dựng thành cụm công nghiệp.

Đối với hạ tầng giao thông, đoàn kiểm tra các công trình cầu Văn Ly, An Bình, Sông Thu, Tây An 1 và Tây An 2 cùng hệ thống đường dẫn kết nối.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tiến độ cầu Văn Ly và đường dẫn. Ảnh: T.CÔNG

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án cầu Văn Ly và đường dẫn đã thực hiện khoảng 332,6/423,86 tỷ đồng, đạt 78,5% giá trị xây lắp hợp đồng. Cầu Văn Ly và đường dẫn phía xã Gò Nổi đã hoàn thành.

Chủ đầu tư phấn đấu thông xe kỹ thuật, hoàn thành thảm bê tông nhựa toàn tuyến trước ngày 31/12/2026; đồng thời kiến nghị các đơn vị, địa phương sớm giải quyết vướng mắc về di dời hệ thống điện, cáp viễn thông và đường ống cấp nước.

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn đã thực hiện đạt 78,5% giá trị xây lắp hợp đồng. Ảnh: T.CÔNG

Đối với dự án cầu An Bình, đoạn cầu và đường dẫn từ ĐT609C đến ĐT609 đã hoàn thành, được Sở Xây dựng kiểm tra, thống nhất nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 26/10/2026. Đoạn còn lại dài khoảng 275m nối với quốc lộ 14B đang dỡ tải để thi công các hạng mục tiếp theo, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực tế dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước. Ảnh: T.CÔNG

Dự án cầu Sông Thu và đường dẫn đã cơ bản hoàn thành, thảm bê tông nhựa hai lớp toàn công trình; đang hoàn thiện hạng mục an toàn giao thông và điện chiếu sáng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Chủ đầu tư kiến nghị cho phép sửa chữa, thảm tăng cường đoạn đường hiện trạng từ Km0 đến Km0+880 để bảo đảm chất lượng và an toàn khai thác.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo chất lượng thi công. Ảnh: T.CÔNG

Dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, có cầu Tây An 1 và Tây An 2 thực hiện khoảng 132,9/193 tỷ đồng, đạt 69% giá trị xây lắp hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong tháng 8/2026; đường dẫn lên cầu cơ bản hoàn thành đắp nền và thi công cấp phối; đã hoàn thành 14/16 cống thoát nước ngang.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo chất lượng thi công.