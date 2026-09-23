Gu đồng hồ của con trai út Beckham

Tại show diễn của H&M trong khuôn khổ London Fashion Week tối 17/9, Cruz Beckham xuất hiện với chiếc đồng hồ dây da đen, vỏ vàng thanh mảnh và mặt số tích hợp chức năng hiển thị tuần trăng. Khác với David Beckham thường đeo đồng hồ ở cổ tay phải, Cruz và hai anh trai Romeo, Brooklyn đều chọn đeo ở tay trái, theo GQ Magazine.

Ở tuổi 21, Cruz đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với vai trò giọng ca chính của ban nhạc The Breakers. Nhóm đã biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc Leeds, Reading và Lollapalooza.

Âm nhạc của The Breakers được nhận xét mang màu sắc indie rock, kết hợp tiếng guitar và giai điệu Britpop, với phong cách sáng tác gợi nhớ John Lennon - Paul McCartney và anh em nhà Gallagher. The Guardian cũng đánh giá Cruz đang dần vượt qua cái mác "nepo baby" (con ông cháu cha) nhờ theo đuổi dòng nhạc psych-pop.

Cùng với âm nhạc, phong cách thời trang và những mẫu đồng hồ Cruz lựa chọn góp phần định hình hình ảnh của anh với tư cách một ngôi sao nhạc rock.

Cruz Beckham đeo Patek Philippe Calatrava Grand Complications 5327R-001 tham dự sự kiện cha mình được trao ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: Lisa O'Connor; Patek Philippe.

Xuất hiện ở show diễn của H&M, Cruz Beckham đeo chiếc Patek Philippe Calatrava Grand Complications 5327R-001, có giá gần 100.000 bảng. Mẫu đồng hồ sở hữu bộ vỏ vàng hồng 39 mm, kết hợp thiết kế thanh lịch với khả năng sử dụng hàng ngày.

Mặt số tích hợp nhiều chức năng, gồm lịch tuần trăng, chỉ báo 24 giờ, năm nhuận, tháng, ngày trong tháng và thứ, bên cạnh chức năng hiển thị giờ. Đây là một trong những mẫu đồng hồ lịch vạn niên có cơ chế phức tạp trên thị trường. Cruz từng đeo chiếc đồng hồ này khi tham dự sự kiện cha mình được trao ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Với độ hiếm của mẫu đồng hồ, việc Cruz sở hữu nó có thể liên quan đến xuất thân gia đình hơn là sự nghiệp âm nhạc. Dù vậy, Calatrava vẫn là lựa chọn phù hợp với phong cách thanh lịch, kín đáo. Đây cũng là một trong những mẫu Patek Philippe có thiết kế tinh tế trên thị trường hiện nay.

Trong khi David Beckham gắn bó với thương hiệu Tudor và thường đeo dòng Black Bay, ông vẫn có những cách biến tấu riêng với các mẫu đồng hồ này. David cũng dành sự quan tâm cho Rolex, còn Romeo Beckham lại yêu thích những mẫu Audemars Piguet cổ điển. Sở thích của cha và anh trai có thể phần nào lý giải những lựa chọn đồng hồ của Cruz.

Cruz Beckham heo dõi World Cup 2026 với chiếc Rolex Submariner Date hiếm có trên thị trường. Ảnh: The Sun; Rolex.

Trái ngược với vẻ thanh lịch của Patek Philippe, chiếc Rolex Submariner Date của Cruz Beckham có thiết kế nổi bật với bộ vỏ vàng, vành bezel xanh dương và mặt số cùng tông màu. Cruz từng đeo mẫu đồng hồ này khi theo dõi World Cup mùa hè vừa qua, kết hợp với chiếc áo đấu số 7 của David Beckham tại World Cup 2002. Lựa chọn này cũng gắn với hình ảnh Cruz trong vai trò một người hâm mộ bóng đá.

So với một số mẫu Rolex khác, Submariner Date có thiết kế tương đối mỏng, phù hợp với cổ tay nhỏ của Cruz. Đây cũng là một trong những mẫu đồng hồ lặn xa xỉ phổ biến trên thị trường.

Cartier Tank cổ điển thường được Cruz Beckham đeo khi biểu diễn cùng The Breakers. Ảnh: Gtresonline; Catrier.

Cuối mùa hè, Cruz Beckham cùng ban nhạc The Breakers biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc Leeds và Reading. Trong những buổi diễn này, anh lựa chọn một phiên bản ít phổ biến hơn của dòng Cartier Tank, mang tên Must De Cartier Tank Vermeil.

Mẫu đồng hồ có phần đế bằng bạc, bên ngoài phủ một lớp vàng và sử dụng bộ máy quartz. Nếu may mắn, người mua có thể tìm được sản phẩm này với giá dưới 1.000 bảng. Thiết kế cổ điển, trọng lượng nhẹ giúp chiếc đồng hồ phù hợp với phong cách biểu diễn của Cruz, khi anh thường xuyên di chuyển trên sân khấu.

Hiện tại, Cruz luân phiên sử dụng 3 mẫu đồng hồ thuộc những dòng phổ biến gồm Patek Philippe Calatrava, Rolex Submariner và Cartier Tank. Khi The Breakers ngày càng được biết đến rộng rãi, bộ sưu tập đồng hồ của anh có thể tiếp tục được mở rộng.