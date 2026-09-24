Mỹ nhân phim giờ vàng VTV lấy chồng làm lĩnh vực ô tô, tuổi 30 sống sung túc, diện bikini khoe dáng nóng bỏng

Phạm Ngọc Anh sinh năm 1996 tại Hà Nội, từng theo học Đại học Công đoàn và có thời gian làm người mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Cô được nhiều khán giả biết đến qua vai y tá Ngọc trong bộ phim Phố trong làng. Trên màn ảnh, nữ diễn viên thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, trong khi ngoài đời lại chuộng phong cách thời trang đa dạng, trẻ trung và hiện đại.

Ở tuổi 30, bên cạnh công việc nghệ thuật, cuộc sống sau kết hôn của Ngọc Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình và xuất hiện với nhiều món đồ đến từ các thương hiệu cao cấp.

Lấy chồng hơn 6 tuổi, không quản lý hay kiểm soát chồng kiếm được bao nhiêu tiền

Chồng Phạm Ngọc Anh hơn cô 6 tuổi và hoạt động trong lĩnh vực ô tô. Cặp đôi có gần 2 năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư nhưng trong một số cuộc trò chuyện, cô từng hé lộ cách hai vợ chồng phân chia vấn đề tài chính.

Theo Ngọc Anh, hiện ông xã đảm nhận phần lớn kinh tế trong gia đình. Tuy nhiên, bản thân nữ diễn viên vẫn có khoản tiết kiệm riêng, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ đầu tư và kinh doanh. Cô từng cho biết mình không quản lý hay kiểm soát chồng kiếm được bao nhiêu tiền. Thay vì đặt nặng việc người kia có thu nhập chính xác bao nhiêu, hai vợ chồng cùng cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Quan điểm này từng khiến cuộc sống hôn nhân của Ngọc Anh nhận được nhiều sự chú ý. Dù chồng đảm nhận phần lớn chi phí gia đình, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc và nguồn tài chính riêng thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào ông xã.

Trên mạng xã hội, Ngọc Anh thỉnh thoảng xuất hiện với túi xách, phụ kiện hay trang phục của các thương hiệu nổi tiếng. Cô cũng thường xuyên có những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cùng người thân. Những hình ảnh được chia sẻ phần nào cho thấy cuộc sống thoải mái của nữ diễn viên sau khi lập gia đình.

Thường xuyên khoe phong cách trẻ trung ở tuổi 30

Khác với hình ảnh dịu dàng mà khán giả từng quen thuộc trên phim truyền hình, ngoài đời Phạm Ngọc Anh có phong cách thời trang khá đa dạng. Trong những chuyến đi biển hay nghỉ dưỡng, nữ diễn viên nhiều lần đăng tải khoảnh khắc diện bikini, váy ôm hoặc những thiết kế ngắn, qua đó khoe vóc dáng săn chắc và phong cách tự tin.

Ngọc Anh cũng thường xuyên thay đổi cách phối đồ tùy hoàn cảnh. Khi xuất hiện tại sự kiện, cô thiên về những thiết kế nữ tính, chỉn chu; còn trong đời thường hay những chuyến du lịch, nữ diễn viên lựa chọn trang phục thoải mái và trẻ trung hơn. Những khoảnh khắc này thường nhận được sự chú ý từ người theo dõi trên mạng xã hội.

Để duy trì thể lực và hình ảnh phù hợp với công việc, nữ diễn viên dành thời gian cho việc tập luyện và chú trọng sinh hoạt. Sau khi lập gia đình, cô vẫn theo đuổi công việc nghệ thuật, đồng thời dành thời gian cho kinh doanh, đầu tư và cuộc sống riêng.

Khi tham gia các dự án phim, Ngọc Anh cũng khá chú trọng đến hình ảnh nhân vật. Có dự án, nữ diễn viên từng tiết lộ hơn 60% trang phục của vai diễn do cô tự chuẩn bị. Điều này phần nào cho thấy sự quan tâm của cô đối với thời trang không chỉ xuất hiện ngoài đời mà còn được đưa vào công việc.

Ở tuổi 30, Phạm Ngọc Anh lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng về chuyện gia đình nhưng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch và phong cách thời trang. Bên cạnh cuộc sống sung túc sau kết hôn, quan điểm không kiểm soát thu nhập của chồng nhưng vẫn duy trì khoản tiết kiệm và nguồn thu riêng của nữ diễn viên cũng là điều khiến nhiều khán giả chú ý.

Ảnh: FBNV