Puka đăng đàn ám chỉ cực căng giữa đêm

Giữa đêm, Puka bất ngờ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân khi lên tiếng về những thông tin đang được bàn tán trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết cô vô tình đọc bình luận rồi bấm nhầm đăng lại một bài viết trên TikTok, từ đó quyết định nói rõ quan điểm và mong mọi người không tiếp tục kéo mình vào những câu chuyện không liên quan.

Puka bất ngờ có bài đăng gây xôn xao lúc nửa đêm.

Cụ thể, Puka chia sẻ: “Không biết sao vô đọc bình luận, lỡ tay bấm nhầm đăng lại bài đăng trên TikTok nên thôi nói luôn. Tự dưng chuyện tình cảm người ta cái nói tôi cấm tôi cản gì đó! Sao vậy chèn? Bạn bè chứ có phải ‘ba mẹ’ đâu mà xen vô tình duyên người khác chứ! Chuyện đại sự quan trọng của một đời người chứ phải giỡn chơi đâu mấy bà, ai lãnh nổi trách nhiệm mà khuyên với cản trời”.

Nữ diễn viên tiếp tục nhấn mạnh: “Chuyện này đến đây được rồi nha! Cứ lâu lâu lỡ va vào nhau cái đồn này nói nọ tội những người không liên quan. Còn không tin nữa thì cứ liên hệ chính chủ hỏi xem có hay không nhé! Xin cảm ơn, xin cảm ơn”.

Bài đăng của Puka đang khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Đáng chú ý, ở cuối bài đăng, Puka một lần nữa khẳng định cô không muốn bị kéo vào những tin đồn đang được bàn luận. Nữ diễn viên viết: “Tôi không liên quan, xin đừng lôi tôi vô nữa. Tôi khóc á, khóc thật to á!”.

Dù không trực tiếp nhắc tên bất kỳ cá nhân nào hay xác nhận cụ thể tin đồn mà mình đang đề cập, những chia sẻ thẳng thắn của Puka nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, câu nói về chuyện cấm cản trong tình cảm và việc nhấn mạnh “bạn bè chứ có phải ‘ba mẹ’ đâu” khiến nhiều người đặt câu hỏi về nguồn cơn khiến nữ diễn viên phải lên tiếng.

Qua bài đăng, có thể thấy Puka muốn làm rõ rằng cô không muốn những mối quan hệ bạn bè hoặc những lần vô tình gặp gỡ, tương tác bị suy diễn thành câu chuyện khác. Nữ diễn viên cũng đề nghị những ai còn nghi ngờ nên liên hệ trực tiếp với chính chủ thay vì tiếp tục đưa người không liên quan vào những đồn đoán trên mạng xã hội.

Hiện chưa rõ câu chuyện cũng như nhân vật Puka đề cập đến là ai.

Hiện bài đăng của Puka vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa nói rõ chuyện tình cảm mà cô đề cập cụ thể liên quan đến ai.