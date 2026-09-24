Trả đồng hồ tiền tỷ cho du khách

Cán bộ Công an CKCHKQT Đà Nẵng trao trả tài sản cho ông Long.

Trước đó, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng (cán bộ Công an CKCHKQT Đà Nẵng) phát hiện một chiếc đồng hồ tại khu vực soi chiếu. Sau khi báo cáo chỉ huy, Thượng sĩ Hoàng phối hợp các lực lượng trích xuất camera, xác minh thông tin để tìm chủ nhân. Sau nửa giờ, chiếc đồng hồ được xác định là của ông Long Jianming (quốc tịch Trung Quốc) nên nhanh chóng liên hệ, làm thủ tục trao trả tài sản cho du khách. Nhận tài sản, ông Long chân thành cảm ơn lực lượng Công an đã nhiệt tình giúp đỡ và cho biết, chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex có giá khoảng 1,6 tỷ đồng.