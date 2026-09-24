Mark Zuckerberg 'săn thêm' đồng hồ Thụy Sĩ độc bản hơn 300.000 USD

Mẫu Voutilainen mới xuất hiện trên cổ tay Mark Zuckerberg chỉ có một chiếc. Ảnh: Sources.

Đầu tháng 9, Mark Zuckerberg tiếp tục gây chú ý với bộ sưu tập đồng hồ độc lập khi xuất hiện trong podcast Sources của nhà báo công nghệ Alex Heath với chiếc 28GML “SOUYOU” từ thương hiệu Thụy Sĩ Voutilainen.

Tên gọi “SOUYOU” được sáng tạo riêng cho tác phẩm. “SOU” gắn với vùng xanh lam - xanh lục ở phía ngoài, tượng trưng cho biển; “YOU” thể hiện qua sắc vàng và đỏ ở trung tâm, đại diện cho một dạng năng lượng tự nhiên liên tưởng đến mặt trời

Đồng hồ sở hữu mặt số sơn mài Nhật Bản do nghệ nhân Tatsuo Kitamura thực hiện. Sản phẩm kết hợp nhiều kỹ thuật thủ công truyền thống như Maki-e và Raden, sử dụng sơn lấy từ nhựa cây, bột vàng, những lát vàng được cắt thủ công cùng các mảnh vỏ bào ngư New Zealand và ốc biển.

Mặt số được xây dựng quanh sự đối lập giữa hai yếu tố nước và lửa. Phần ngoài sử dụng các sắc xanh lam và xanh lục đậm để gợi hình ảnh đại dương, phần trung tâm chuyển sang đỏ và vàng, tượng trưng cho mặt trời và nguồn năng lượng của lửa. Theo thông tin từ bên sản xuất, riêng quá trình chế tác mặt số mất hơn 1.000 giờ.

Ngoài ra, đồng hồ còn có chức năng dành cho người thường di chuyển giữa các múi giờ. Trung tâm mặt số tích hợp đĩa xoay 24 giờ, giúp người đeo theo dõi thời gian ở múi giờ thứ hai. Kim giờ chính có thể được điều chỉnh thông qua thao tác nhấn núm vặn.

Cỗ máy sử dụng vỏ platinum và mặt số kết hợp sơn mài, vàng cùng vỏ bào ngư. Ảnh: GPHG.

Bộ máy được phát triển, lắp ráp và hoàn thiện thủ công tại xưởng của Kari Voutilainen. Cơ chế sử dụng hệ thống thoát cơ cấu hồi trực tiếp hai bánh xe (direct double-wheel) đặc trưng của nhà chế tác Phần Lan, kết hợp bánh lắc kích thước lớn. Dây tóc sử dụng cấu trúc đặc biệt với Phillips đường cong phía trong của dây tóc (overcoil) ở phía ngoài và đường cong Grossmann ở phía trong, nhằm hỗ trợ độ ổn định và độ chính xác của bộ máy.

Đây là mẫu độc bản bằng platinum, từng giành giải thưởng Artistic Crafts (Métiers d’Art) tại Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2025, giải thưởng thường được ví như “Oscar của ngành đồng hồ”. Đây cũng là lần thứ 5 một sản phẩm hợp tác giữa Voutilainen và Kitamura Studio (Nhật Bản) chiến thắng ở hạng mục này. Nhà chế tác độc lập này đã nhận tổng cộng 12 giải GPHG kể từ chiến thắng đầu tiên với mẫu Observatoire năm 2007.

Ở thời điểm ra mắt năm 2025, chiếc đồng hồ được định giá 250.000 CHF (khoảng 304.000 USD). Tuy nhiên, mức giá Mark Zuckerberg thực tế chi trả để sở hữu mẫu độc bản này chưa được tiết lộ.

Sự xuất hiện của chiếc “SOUYOU” cũng bổ sung thêm một mẫu hiếm vào bộ sưu tập đồng hồ độc lập của CEO Meta. Trước đó, CEO Meta từng được bắt gặp đeo nhiều sản phẩm của các nhà chế tác và thương hiệu độc lập như De Bethune, Greubel Forsey, Rexhep Rexhepi, Simon Brette và George Daniels.

Tỷ phú trẻ cũng sở hữu nhiều đồng hồ F.P. Journe, gồm FFC, Vagabondage I, Astronomic Souveraine, Tourbillon Souverain “Ruthenium” và “Cœur de Rubis”. Điểm chung của nhiều lựa chọn này là số lượng sản xuất hạn chế, kỹ thuật chế tác phức tạp và mức độ hoàn thiện thủ công cao.

Theo GQ, Zuckerberg bắt đầu “thú chơi” đồng hồ từ khoảng giữa năm 2024 nhưng chuộng tìm đến những thương hiệu và mẫu không phổ biến với số đông, song được giới sưu tầm chú ý. Sở thích này cũng phản ánh xu hướng trong giới công nghệ Silicon Valley, một số doanh nhân quan tâm đến các hãng đồng hồ độc lập quy mô nhỏ, thường do chính nhà sáng lập điều hành và chú trọng kỹ thuật chế tác.