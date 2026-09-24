Thêm 1 trường hợp lao lên sân khấu khi Đàm Vĩnh Hưng đang hát

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong làng nhạc Việt, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc và những sân khấu biểu diễn quy mô. Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hậu trường biểu diễn với người hâm mộ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống hy hữu khi anh đang biểu diễn nhân dịp giỗ Tổ sân khấu. Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh một nhân vật bất ngờ lao lên sân khấu ngay lúc nam ca sĩ đang hát.

Đàm Vĩnh Hưng đang hát, bất ngờ có người lao lên sân khấu.

Cụ thể, trong lúc trình diễn ca khúc Con Yêu, Đàm Vĩnh Hưng đang tập trung thể hiện tiết mục thì một nhân vật bất ngờ chạy lên sân khấu, tiến về phía nam ca sĩ rồi đưa một tờ giấy ra trước mặt anh.

Ngay sau đó, có 2 người nhanh chóng chạy ra và đưa nhân vật này xuống khỏi sân khấu. Nếu chỉ nhìn qua đoạn video, nhiều người có thể nghĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gặp phải tình huống khán giả tự ý lao lên sân khấu như sự việc từng xảy ra trước đó.

Tuy nhiên, nam ca sĩ nhanh chóng bật cười khi nhận ra đây không phải một sự cố thật. Hóa ra, màn lao lên sân khấu là tình huống được các diễn viên tại sân khấu dàn dựng để bắt trend từ sự việc xảy ra cách đây ít ngày. Đàm Vĩnh Hưng hài hước chia sẻ: "Bắt trend nhanh chưa từng thấy".

Cách đây vài ngày, trong một buổi biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng từng gặp tình huống một khán giả bất ngờ lao lên sân khấu khi anh đang hát. Ê-kíp của nam ca sĩ sau đó nhanh chóng có mặt, đưa người này rời khỏi khu vực biểu diễn để chương trình tiếp tục.

Chính vì vậy, việc một diễn viên tái hiện tình huống tương tự ngay trong dịp giỗ Tổ sân khấu khiến Đàm Vĩnh Hưng và những người có mặt bật cười. Lần này, thay vì mang đến cảm giác bất ngờ hay lo lắng, màn "lao lên sân khấu" lại trở thành một tiết mục mang màu sắc hài hước.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhận nhiều phản ứng từ khán giả. Nhiều người nhanh chóng nhận ra màn tái hiện sự việc trước đó và thích thú trước cách các diễn viên bắt trend. Một số ý kiến cho rằng việc tình huống được chuyển thành màn diễn hài giúp không khí chương trình trở nên vui vẻ hơn.

Đàm Vĩnh Hưng bật cười trước màn bắt trend, diễn lại sự cố sân khấu mà anh gặp cách đây vài ngày.

Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ gạo cội của làng nhạc Việt. Anh được biết đến với nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình, pop và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, sự kiện lớn. Trong nhiều năm hoạt động, Đàm Vĩnh Hưng xây dựng hình ảnh riêng với phong cách biểu diễn mạnh mẽ, đầu tư cho trang phục, sân khấu và thường xuyên tổ chức các đêm nhạc phục vụ khán giả.

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Nam ca sĩ thường xuyên đi biểu diễn, tham gia các chương trình âm nhạc và chia sẻ hình ảnh cuộc sống trên mạng xã hội. Bên cạnh công việc, anh dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người thân thiết.

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục xuất hiện trong nhiều hoạt động nghệ thuật. Những đoạn video ghi lại hậu trường, sân khấu biểu diễn hay khoảnh khắc giao lưu với đồng nghiệp cũng thường xuyên được anh đăng tải. Qua đó, khán giả có thể thấy nam ca sĩ vẫn giữ tinh thần hài hước, thoải mái trong các hoạt động nghệ thuật và tương tác với người hâm mộ.