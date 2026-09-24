Trần Phi Vũ - Ngải Mễ có phải lựa chọn hoàn hảo cho đại IP ngôn tình 'Bệnh Yêu'?

Theo thống kê tính đến đầu năm 2026, trong Top 10 tiểu thuyết ngôn tình được yêu thích trên Tấn Giang, Bệnh Yêu (tên khác: Nhất Mực Cưng Chiều) của Đằng La Chi Vi là tác phẩm duy nhất xác nhận chuyển thể nhưng chưa khởi quay.

Tiểu thuyết và bản truyện tranh của "Bệnh Yêu" đều thành công rực rỡ trước khi được xác nhận chuyển thể thành phim.

Độ hot chỉ đứng sau Khó Dỗ Dành, Vụng Trộm Không Thể Giấu, nên Bệnh Yêu là đại IP được kỳ vọng lớn. Đội sản xuất phim được xác nhận có biên kịch Châu Dũng, đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt - người từng làm nên thành công của Sam Sam Đến Rồi, Bên Nhau Trọn Đời.

Những phim ngôn tình do 2 cái tên trên đứng sau đều xếp vào hàng siêu phẩm, càng củng cố cho độ đầu tư khủng và trông đợi cho Bệnh Yêu. Khán giả cũng khắt khe với việc chọn diễn viên nào phù hợp với khí chất của Giang Nhẫn - Mạnh Thính.

Loạt diễn viên được đồn đoán hoặc đề xuất cho vai chính rất nhiều, là đỉnh lưu hay lứa tiểu sinh/ tiểu hoa (diễn viên trẻ) đều có. Tuy nhiên, vì bộ đôi Châu Dũng - Lưu Tuấn Kịch và nhiều nhân viên khác của đoàn phim đến từ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, không ít khán giả kỳ vọng Trần Phi Vũ sẽ tái hợp với ê-kíp này để "cược một lần" trở về đỉnh cao sự nghiệp.

Lý Tuân từng để tóc bạch kim, Giang Nhẫn cũng vậy.

Xây dựng nhân vật của Giang Nhẫn và Lý Tuân (Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) có vài điểm tương đồng. Trần Phi Vũ từng tạo nên cơn sốt châu Á khi nhập vai Lý Tuân hoàn hảo, vì vậy, khán giả tin rằng anh cũng sẽ làm tốt nếu hóa thân thành Giang Nhẫn. Tuy nhiên, từng có tin đồn Trần Phi Vũ đã từ chối nhận vai này. Hiện tại, anh đang quay Hà Thanh Hải Yến (đóng cùng Trương Tử Phong).

Ngoài Trần Phi Vũ, những cái tên xuất hiện trong "dưa" nam chính "Bệnh Yêu" còn có: Lý Quân Nhuệ, Hà Dữ, Kha Thuần...

Trên Weibo, Cnet chia sẻ thông tin được cho là từ nhân viên của đoàn phim "ẩn ý", họ đang tìm diễn viên lứa sinh sau năm 2000 cho vai chính Giang Nhẫn - Mạnh Thính. Lựa chọn các ngôi sao lưu lượng (có fan đông) giúp tăng hiệu quả kêu gọi thương mại, giá trị truyền thông. Tuy nhiên, hầu hết những diễn viên này lại thuộc lứa 9X (nay đã gần 30 tuổi), không phù hợp với vai thiếu niên, thiếu nữ và bối cảnh chính là học đường của Bệnh Yêu.

Lựa chọn gương mặt trẻ, sinh sau năm 2000 không chỉ mang lại cảm giác phù hợp với độ tuổi nhân vật hơn, mà còn giúp nhà sản xuất giảm gánh nặng cát-xê và dồn chi phí cho khâu sản xuất, hậu kỳ. Dù vậy, khán giả - nhất là các fan nguyên tác cũng lo ngại, thế hệ mới chưa có cái tên đủ kỹ năng để thể hiện Giang Nhẫn - nam thần bất cần, si tình, nội tâm phức tạp.

"Mưu lang nữ" Lưu Hạo Tồn được khán giả đề xuất hóa thân thành Mạnh Thính nhờ kỹ năng diễn xuất được đánh giá cao và xuất thân từ Học viện Múa Bắc Kinh (Mạnh Thính đam mê múa).

Lưu Hạo Tồn từng là cái tên được nhiều khán giả đề cử vào vai Mạnh Thính. Tuy nhiên, sau "dưa" về tuyển chọn diễn viên, Ngải Mễ lại là cái tên được nhắc liên tục. Từ thời điểm công bố dự án đến nay, cô cũng thường xuyên được các blogger Trung gọi tên là Mạnh Thính bản truyền hình.

Mạnh Thính được tác giả là đẹp siêu thực, vừa học giỏi vừa múa đẹp, đàn hay. Cô là "nữ thần/ tình đầu quốc dân" trong giới ngôn tình. Ngải Mễ xinh đẹp nhưng vẫn bị cho là thiếu một chút nét mơ màng "vô thực" của Mạnh Thính. Tuy nhiên, xét về độ nhận diện (đang tăng dần), kỹ năng diễn xuất (tạm ổn), Ngải Mễ là một lựa chọn sáng cho vai nữ thần của Bệnh Yêu.