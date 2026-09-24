Châu Dã diễn tả món phở ra sao mà khiến khán giả Việt bật cười?

Châu Dã được khán giả yêu thích phim Hoa ngữ biết đến qua Em Của Thời Niên Thiếu cùng nhiều dự án phim ảnh khác. Lần này, nữ diễn viên đến TP.HCM để giao lưu cùng khán giả Việt và quảng bá cho Nhất Âu Xuân.

Nữ chính Nhất Âu Xuân rạng rỡ trong buổi giao lưu với khán giả Việt Nam.

Trong buổi giao lưu, Châu Dã tham gia một trò chơi yêu cầu người chơi diễn tả đáp án bằng ký hiệu, không được sử dụng lời nói. Khi nhận thử thách liên quan đến món ăn Việt Nam, nữ diễn viên dùng hai tay mô phỏng động tác cầm đũa, sau đó thực hiện động tác húp nước rồi chỉ xuống phía dưới.

Châu Dã bốc thăm khán giả may mắn lên sân khấu giao lưu.

Chuỗi ký hiệu này khiến khán giả nhanh chóng liên tưởng đến món phở. Tuy nhiên, cách diễn tả có phần vòng vo cũng khiến người cùng chơi phải mất thời gian đoán ý. Khi món ăn được xác nhận, màn mô tả của Châu Dã trở thành một trong những khoảnh khắc khiến khán phòng bật cười.

Châu Dã và phần diễn đạt món Phở khiến bạn diễn và khán giả bật cười.

Bên cạnh những trò chơi tương tác, Châu Dã cũng chia sẻ về nhân vật Tạ Thanh Viên trong Nhất Âu Xuân. Nhân vật này mang trong mình những tổn thương từ bi kịch gia đình và che giấu thân phận Trần Vân Nha. Theo Châu Dã, vẻ ngoài của Tạ Thanh Viên có phần yếu đuối nhưng nhân vật thực chất luôn giữ sự bình tĩnh, khéo léo khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

Hình ảnh Châu Dã suy nghĩ về câu trả lời để không "spoil" phim.

Nhất Âu Xuân xoay quanh Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên, hai nhân vật cùng mang những bí mật liên quan đến bi kịch gia đình. Từ quá trình thăm dò và nghi ngờ lẫn nhau, cả hai dần tìm thấy sự tin tưởng để cùng vén màn những chuyện đã bị che giấu.

Giao diện 10/10 của Châu Dã tại sự kiện giao lưu.

Phim chính thức lên sóng từ ngày 17/9, kết hợp các yếu tố báo thù, đấu trí quyền lực và tình cảm. Đây cũng là dịp để Châu Dã trực tiếp gặp gỡ khán giả Việt trong hoạt động quảng bá cho tác phẩm.

Biểu cảm đáng yêu của Châu Dã khi nhìn thấy các khán giả gọi tên mình.