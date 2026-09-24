MC Quyền Linh trao quà Trung thu cho bệnh nhi, bật khóc trước các 'chiến binh'

Sự phát triển nhanh của phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách sản xuất nội dung nghe nhìn. Từ góc nhìn của một đạo diễn, Lương Đình Dũng cho rằng AI mở ra cơ hội lớn để điện ảnh Việt rút ngắn khoảng cách về công nghệ, tiết kiệm chi phí, thời gian và hiện thực hóa những ý tưởng trước đây rất khó thực hiện. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế cảm xúc, tư duy và năng lực chắt lọc của người làm phim.