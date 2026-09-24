MC Quyền Linh trao quà Trung thu cho bệnh nhi, bật khóc trước các 'chiến binh'
Mới đây, MC Quyền Linh cho biết đã tạm ngưng một số chương trình để đồng hành cùng các bệnh nhi tại "Lễ tốt nghiệp lớp học MC Khoảnh Khắc Diệu Kỳ" - một dự án cộng đồng do MC Anh Thơ thực hiện. Tại đây, nam nghệ sĩ không cầm được nước mắt khi lắng nghe câu chuyện của những "chiến binh" dũng cảm, đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/mc-quyen-linh-trao-qua-trung-thu-cho-benh-nhi-bat-khoc-truoc-cac-chien-binh-post1879169.tpo