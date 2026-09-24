Nam diễn viên đóng 'Tế Công' qua đời ở tuổi 93

Nghệ sĩ Du Bổn Xương qua đời tại Bắc Kinh vào sáng 24/9, hưởng thọ 93 tuổi. Thông tin được CCTV xác nhận, cho biết nam diễn viên ra đi vì bệnh. Sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm của ông gắn với nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có vai Tế Công và nhân vật Gia Thúc trong Phồn Hoa.

Du Bổn Xương sinh năm 1933 tại Giang Tô, Trung Quốc. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, ông có nhiều năm hoạt động trên sân khấu và từng đảm nhận không ít vai phụ. Bước ngoặt đến vào năm 1985, khi ông vào vai Tế Công trong bộ phim cùng tên.

Du Bổn Xương hóa thân thành vai Tế Công kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Khi ấy, Du Bổn Xương đã 52 tuổi. Cách ông thể hiện một Tế Công có phần ngông nghênh, hài hước nhưng giàu lòng trắc ẩn nhanh chóng tạo dấu ấn. Hình ảnh vị hòa thượng mặc trang phục cũ kỹ, tay cầm quạt, thường xuyên có những hành động khác thường trở thành một trong những hình tượng Tế Công quen thuộc trên màn ảnh Trung Quốc.

Sau thành công của Tế Công, ông tiếp tục trở lại với nhân vật này trong Tế Công du ký năm 1995. Bên cạnh đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như Bảo liên đăng, Kiếm vũ, Họa bì 2 và Bạch hồ.

Gần 40 năm sau ngày nổi tiếng với Tế Công, Du Bổn Xương tiếp tục gây chú ý khi tham gia Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ở tuổi 90, ông đảm nhận vai Gia Thúc, người có nhiều cảnh diễn cùng Hồ Ca. Đây cũng là lần hiếm hoi một nghệ sĩ lớn tuổi tiếp tục tạo được sức hút với lớp khán giả trẻ thông qua một tác phẩm truyền hình đương đại.

Diễn viên gạo cội Trung Quốc Du Bổn Xương qua đời ở tuổi 93.

Hồ Ca từng nhận xét Du Bổn Xương luôn có yêu cầu cao với bản thân. Theo nam diễn viên, đàn anh không trực tiếp đưa ra những lời chỉ dẫn cứng nhắc cho thế hệ trẻ mà thường truyền cảm hứng bằng chính cách làm việc và ứng xử của mình.

Đáng chú ý, dù tuổi cao, Du Bổn Xương vẫn duy trì tinh thần làm nghề. Năm 2025, ông từng công bố tham gia dự án phim ngắn về Tế Công, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật. Ông còn muốn thử nghiệm công nghệ kỹ thuật số để tái hiện hình ảnh Tế Công thời trẻ.

Những năm cuối đời, Du Bổn Xương và vợ lựa chọn sống tại một cơ sở dưỡng lão ở Bắc Kinh. Ông từng chia sẻ rằng môi trường tại đây giúp hai vợ chồng duy trì sinh hoạt phù hợp với tuổi tác, có thời gian trò chuyện, rèn luyện sức khỏe và giao lưu với những người cùng thế hệ.

Tin ông qua đời nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả chia sẻ lại hình ảnh Tế Công và Gia Thúc, nhắc đến những nhân vật đã đồng hành với nhiều thế hệ khán giả.

Sau hơn bảy thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Du Bổn Xương khép lại hành trình diễn xuất ở tuổi 93. Với khán giả, Tế Công vẫn là vai diễn gắn liền với tên tuổi của ông, trong khi Gia Thúc trở thành dấu ấn đáng nhớ ở chặng cuối sự nghiệp.