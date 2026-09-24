Công Lý xuất hiện tại đám cưới lần 3 của NSƯT Ngọc Quỳnh

Sự xuất hiện của Công Lý tại đám cưới lần thứ 3 của NSƯT Ngọc Quỳnh đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Không chỉ là đồng nghiệp nhiều năm tại Nhà hát Kịch Hà Nội, Công Lý và NSƯT Ngọc Quỳnh còn có mối quan hệ thân thiết khi cùng gắn bó với sân khấu và nhiều dự án nghệ thuật trong suốt nhiều năm qua.

Tối 23/9, NSƯT Ngọc Quỳnh tổ chức hôn lễ với diễn viên Thùy Anh tại một nhà hàng ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 400 khách mời là người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong giới nghệ thuật. Trong số những gương mặt xuất hiện tại ngày vui của nam nghệ sĩ, Công Lý là một trong những người nhận được nhiều sự chú ý.

Theo hình ảnh được chia sẻ từ buổi tiệc, Công Lý được bà xã Ngọc Hà đồng hành và hỗ trợ khi đến chúc mừng NSƯT Ngọc Quỳnh. Khoảnh khắc nam nghệ sĩ xuất hiện khiến nhiều đồng nghiệp xúc động. Sau thời gian dài tập trung cho việc phục hồi sức khỏe, mỗi lần Công Lý góp mặt tại các sự kiện của giới nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Công Lý tại đám cưới lần thứ 3 của NSƯT Ngọc Quỳnh.

Trong ngày trọng đại, NSƯT Ngọc Quỳnh không giấu được sự xúc động khi chứng kiến đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thu xếp thời gian đến chung vui. Dù đây là lần kết hôn thứ ba, nam nghệ sĩ cho biết anh vẫn có cảm giác hồi hộp như lần đầu bước vào hôn nhân.

Trước khi về chung một nhà, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh công khai chuyện tình cảm vào năm 2024. Cả hai đều từng trải qua những biến cố trong đời sống riêng trước khi tìm thấy tiếng nói chung. Hiện họ đang cùng chăm sóc các con và xây dựng cuộc sống gia đình mới.

Điều khiến nhiều người quan tâm là hành trình đi đến hạnh phúc hiện tại của NSƯT Ngọc Quỳnh không hoàn toàn bằng phẳng. Sau cuộc hôn nhân thứ hai khép lại, nam nghệ sĩ lựa chọn tập trung cho công việc và cuộc sống cá nhân. Phải đến khi gặp Thùy Anh, anh mới một lần nữa mở lòng và quyết định bước vào chặng đường mới.

NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh chính thức về chung một nhà.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Công Lý cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt tại buổi lễ. Những năm gần đây, sức khỏe của nam nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Kể từ biến cố sức khỏe xảy ra năm 2021, Công Lý dành phần lớn thời gian cho quá trình điều trị và phục hồi. Bên cạnh sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là bà xã Ngọc Hà, nam nghệ sĩ vẫn duy trì kết nối với đồng nghiệp và tham gia các hoạt động phù hợp với tình trạng hiện tại.

Ít ai biết rằng, Công Lý và NSƯT Ngọc Quỳnh đều có nhiều năm gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây là môi trường nghệ thuật đã góp phần làm nên tên tuổi của cả hai nghệ sĩ. Trong nhiều năm, họ cùng tham gia các vở diễn sân khấu, các chương trình truyền hình và trở thành những gương mặt quen thuộc với công chúng.

Bên cạnh hoạt động sân khấu, NSƯT Ngọc Quỳnh còn ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Đừng Bắt Em Phải Quên, Mặt Nạ Gương hay Đừng Làm Mẹ Cáu. Khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau giúp anh trở thành một trong những diễn viên quen mặt của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Công Lý và vợ Ngọc Hà.

Về phần mình, Công Lý là gương mặt gắn liền với chương trình Táo Quân trong nhiều năm. Hình tượng Bắc Đẩu do anh đảm nhận đã trở thành một trong những vai diễn được yêu thích nhất của truyền hình Việt. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hương Vị Tình Thân, Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ hay Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc.

Hiện những hình ảnh về đám cưới của NSƯT Ngọc Quỳnh vẫn đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh lời chúc phúc dành cho cô dâu chú rể, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy Công Lý xuất hiện tại sự kiện và tiếp tục duy trì sự gắn kết với đồng nghiệp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.