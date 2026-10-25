Góp lửa đam mê cho bạn đời

Một lần té xe, cả đời bên nhau

Thời sinh viên, Ngọc Tưởng - Lệ Thu học chung lớp diễn viên tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Lớp chỉ mười mấy sinh viên nên rất gắn bó, cùng tập thoại, cùng ăn cơm, nghỉ trưa tại lớp.

Gia đình đạo diễn, diễn viên Ngọc Tưởng - Lệ Thu trong buổi lễ tri ân và trưởng thành của con gái ﻿Ngọc Khanh. Ảnh: NVCC

Một lần rủ nhau đi diễn, đường đông, tay lái yếu, Thu té xe, bị trật chân, trầy xước… Thu bắt đền Tưởng, vì Tưởng sợ trễ, đã hối thúc chạy nhanh mới ra nông nỗi. Để đền bù thiệt hại, Tưởng ngày ngày đến nhà trọ chở Thu đi học. Trong giờ học võ thuật, tranh thủ lúc không ai để ý, Tưởng hôn lén Thu một cái rồi bỏ chạy.

Bị bất ngờ, Thu chỉ kịp phóng món đạo cụ trong tay theo Tưởng nhưng may không trúng. Tính khí Tưởng trẻ con, hay chọc ghẹo, cà rỡn nên không ai nghĩ đó là tình cảm chân thành. Một buổi khác, lớp vắng vẻ, Tưởng sà lại ngồi gần Thu và nói: “Hổng ấy mình quen nhau đi”.

Từ lời tỏ tình mộc mạc ban đầu, năm 2002, cặp đôi Ngọc Tưởng - Lệ Thu nên duyên vợ chồng. Anh chị thú thật những năm đầu là đoạn hôn nhân khó khăn nhất, không muốn nhớ, cũng không muốn nhắc.

Bởi là “cục cưng” trong nhà, được cha mẹ, nội ngoại cưng chiều từ nhỏ, Ngọc Tưởng không quen quan tâm, chăm sóc người khác. Người vợ trẻ buồn vì chồng mải miết chạy sô, lại thường xuyên nhậu nhẹt cùng bạn bè.

Năm 2008, đang chăm sóc chồng bị sốt siêu vi thì chị Lệ Thu có dấu hiệu sinh. Sau khi đưa vợ vào bệnh viện, Ngọc Tưởng gửi gắm vợ cho mẹ chăm sóc và vội vã đến sân khấu tập kịch. Dù anh sợ lây bệnh cho gia đình, nhưng sự vô tâm của chồng khiến chị Lệ Thu chăm con mọn vất vả càng mệt mỏi, căng thẳng.

Bé Ngọc Khanh hay khóc về đêm mấy tháng đầu, ôm con thức xuyên đêm dài ngày, nhìn sang chồng vô tư ngủ, chị thầm nghĩ. “Liệu có sống bền được với nhau không?”. Rồi xem ti vi, nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp tỏa sáng, chị có lúc nhớ nghề, nhớ cảm giác được hóa thân vào các vai diễn.

Dần dần, cô công chúa trong nôi đã đánh thức bản năng làm cha của diễn viên lãng tử. Khi rảnh rỗi, anh tập pha sữa, thay tã, ẵm con để vợ rảnh tay nấu nướng hay chợp mắt chốc lát.

Khi con vào trường mầm non, tiểu học, ba Tưởng đặt báo thức mỗi ngày để đưa con đi học, đưa con đi chơi công viên, vợ chồng cùng tận hưởng không gian xanh. Hàng tuần, anh đưa vợ đi xem phim để thư giãn, ủng hộ đồng nghiệp, cũng là trau dồi kinh nghiệm.

Nâng niu quả bóng thủy tinh

Có thêm con trai Thiện Nhân vào năm 2014, thi thoảng sóng gió lại nổi lên trong đời sống vợ chồng, nhưng chị tự nhủ không bao giờ được nản lòng, không được nghĩ đến chia tay và cũng không áp lên chồng những mong muốn hoàn hảo.

Sự thay đổi tích cực từ chị như "tưới" thêm cuộc hôn nhân những giọt nước trong lành, dịu mát. Từ đó, tự nhiên anh yêu thương vợ con hơn, trách nhiệm hơn, tinh tế hơn; các con được sống trong bầu không khí vui tươi, bình an, hạnh phúc. Với chị Lệ Thu, người phụ nữ đi qua thời thanh xuân sẽ càng đẹp khi sống tự tin, chủ động, biết yêu thương chính mình.

Trong khi anh Ngọc Tưởng tả xung hữu đột ở các sân khấu, phim trường, bục giảng và chinh phục nhiều chương trình học nâng cao về nghề thì chị Lệ Thu chọn lùi lại chăm sóc gia đình, thậm chí giã từ công việc ở mảng phát thanh, truyền hình. Chị chấp nhận những việc trái nghề miễn đảm bảo thời gian chăm sóc gia đình, đưa đón các con.

Cảm kích ân tình của vợ, đạo diễn Ngọc Tưởng chia sẻ: “Đó là sự hy sinh to lớn của bà xã cho 3 cha con tôi và đại gia đình. Không có món quà nào, không biết bao nhiêu nụ hôn, không có số tiền nào bù đắp nổi, tôi chỉ tâm niệm phải yêu thương thật nhiều và luôn tạo cảm giác yên tâm cho bà xã. Một dòng tin nhắn nhớ mấy mẹ con kèm hình chụp hộp cơm ăn dở khi tập ở phim trường chẳng hạn”.

Nhớ lại, hình ảnh khiến chị Lệ Thu cảm động nhất là đạo diễn Ngọc Tưởng đi tập, đi diễn vẫn đeo lủng lẳng những món hàng giao cho khách (thường cũng chính là bạn diễn) để phụ vợ kiếm thêm.

2 shipper con thì phụ khiêng vác, tỏa đi giao hàng khắp chung cư mà không chút nề hà. Hiện chị đã dừng hẳn kinh doanh, dồn sức để lo cho con, chăm sóc cha mẹ già và hỗ trợ chồng mọi việc khi cần.

Khi nhận được lời mời, anh chị cùng hồi hộp tìm hiểu vai diễn có quá thử thách, phim trường có xa lắm không, và đặc biệt là nhân vật có quá giàu, để còn liệu bề dành dụm tiền đầu tư trang phục cho phù hợp.

Có khi vợ chồng tranh luận căng thẳng, sực nhớ lịch diễn của chồng vào sớm mai, chị Lệ Thu liền xuống nước để giúp chồng mau hạ hỏa, dễ đi vào giấc ngủ.

Khi được hỏi “chưa được thăng hoa trong nghệ thuật, chị có chạnh lòng, ấm ức?”, diễn viên Lệ Thu nói rất an nhiên: “Dù yêu nghệ thuật nhưng tôi vui vẻ chọn toàn tâm toàn ý cho gia đình trước đã. Người ta ví von sự nghiệp là quả bóng cao su còn gia đình là quả bóng thủy tinh, lỡ nứt hay vỡ thì không thể vá lành.

Đợi con lớn, nếu được Tổ nghiệp thương, tôi quay lại nghề vẫn chưa muộn. Tôi vẫn thường chia sẻ với chồng những ý tưởng nghệ thuật ấp ủ và vợ chồng cùng nuôi lớn đứa con tinh thần ấy, khi thuận duyên sẽ triển khai trên thực tế”.

Chị vui khi thấy chồng thỏa chí với niềm đam mê của mình, được đồng nghiệp, khán giả yêu thương. Chị hạnh phúc khi cả nhà đầm ấm bên bữa cơm gia đình, vui hơn là cả nhà luôn chia sẻ được tất cả mọi điều với nhau. Ngọc Khanh vừa thi đậu vào Học viện Hàng không là một thành quả lớn mà cả nhà cùng nỗ lực vun đắp.

Thỉnh thoảng cả nhà Ngọc Tưởng - Lệ Thu cùng tham gia một dự án phim. Kỷ niệm ấn tượng nhất là cả nhà có đến 3 người làm diễn viên trong phim Trăng điên (nhà sản xuất Quách Ngọc Tuyên) và Ngọc Tưởng đảm nhận vai trò đạo diễn. Ba mẹ và 2 con có trọn 8 ngày bên nhau ở phim trường, cùng dầm mưa bão ở rừng thông Bảo Lộc, cùng lướt thướt lội bùn sình… Nhật ký gia đình của anh chị càng dày thêm với những chuyến nghỉ mát xa thành phố. Và cả nhà đang cùng lên kế hoạch cho Ngọc Tưởng trở lại giảng đường, hoàn thành khóa thạc sĩ dang dở sau khi con gái tốt nghiệp đại học.