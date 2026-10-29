4 loại nước ép dễ làm đường huyết tăng nhanh

Không phải cứ nước ép không thêm đường là có thể uống thoải mái. Đặc biệt, khi uống một lượng lớn trong thời gian ngắn, nước ép có thể cung cấp nhiều đường và carbohydrate nhưng ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả. Điều này khiến việc tiêu thụ quá nhiều carbohydrate trong một lần trở nên dễ dàng hơn, từ đó gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết. Dưới đây là những loại nước ép nên được cân nhắc khi xây dựng chế độ ăn kiểm soát đường huyết.

Nước ép nho

Nho có vị ngọt đậm và chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao. Sau khi ép, phần chất xơ trong quả giảm đáng kể nhưng đường và carbohydrate vẫn tập trung trong phần nước. Một khẩu phần nước ép nho có thể cung cấp lượng đường đáng kể, ngay cả khi không thêm đường trong quá trình chế biến.

Nho có vị ngọt đậm và chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao

So với ăn nho nguyên quả, nước ép nho thường dễ uống nhanh và tiêu thụ với lượng lớn hơn trong một lần. Do ít chất xơ hơn khi đã lọc bỏ bã, nước ép cũng có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn so với trái cây nguyên quả. Một ly nước ép không tạo cảm giác no tương ứng với số quả nho được sử dụng, nên tổng lượng carbohydrate trong khẩu phần có thể tăng lên mà người dùng khó nhận biết. Vì vậy, người đang kiểm soát đường huyết nên ưu tiên nho nguyên quả với lượng vừa phải.

Nước ép táo

Táo nguyên quả có chất xơ và cấu trúc tương đối chắc, nên cần được nhai và mất nhiều thời gian hơn để ăn hết một khẩu phần. Khi ép thành nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ nhưng đường tự nhiên vẫn được giữ lại. Một ly nước ép táo khoảng 250ml có thể cung cấp gần 28g carbohydrate, phần lớn là đường tự nhiên của quả, ngay cả khi không bổ sung đường. Lượng carbohydrate thực tế có thể khác nhau tùy sản phẩm và khẩu phần.

Khi ép thành nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ nhưng đường tự nhiên vẫn được giữ lại

Nước ép táo cũng dễ uống nhanh và không tạo cảm giác no tương ứng với lượng trái cây được sử dụng. Điều này khiến một người có thể hấp thụ lượng đường từ nhiều quả táo trong thời gian ngắn mà không nhận ra. Nếu đang kiểm soát đường huyết, ăn táo nguyên quả thường là lựa chọn phù hợp hơn; nếu uống nước ép, nên giữ khẩu phần vừa phải và tránh các sản phẩm có thêm đường.

Nước ép cam

Cam là loại quả giàu vitamin C, nhưng khi chuyển sang dạng nước ép, lượng chất xơ và cấu trúc tự nhiên của quả không còn được giữ nguyên. Một ly nước ép có thể cần sử dụng nhiều quả cam, khiến lượng đường và carbohydrate nạp vào cao hơn so với cảm giác của một khẩu phần trái cây thông thường. Trong khi đó, nước ép lại dễ uống hết trong thời gian ngắn.

Một ly nước ép có thể cần sử dụng nhiều quả cam

Uống nước ép cam với lượng lớn, nhất là khi bụng đói, có thể khiến đường tự nhiên được hấp thu nhanh hơn. Ăn cam nguyên múi giúp giữ lại chất xơ và cần nhiều thời gian nhai hơn, từ đó có thể hạn chế việc tiêu thụ quá nhanh. Người cần kiểm soát đường huyết nên ưu tiên cam nguyên quả, đồng thời hạn chế các loại nước ép có bổ sung đường.

Nước ép nam việt quất

Nam việt quất có vị chua đặc trưng nên các sản phẩm từ loại quả này thường có nhiều cách chế biến khác nhau. Nước ép nam việt quất có thể cung cấp lượng đường và carbohydrate đáng kể dù không bổ sung đường. Hàm lượng thực tế phụ thuộc vào việc sản phẩm là nước ép nguyên chất hay nước ép pha chế, cũng như khẩu phần sử dụng. Vì vậy, vị chua không đồng nghĩa với hàm lượng đường thấp hoặc ít ảnh hưởng đến đường huyết.

Vị chua không có nghĩa nước ép nam việt quất ít đường

Người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý đến các loại nước ép nam việt quất pha chế, bởi chúng có thể được bổ sung đường hoặc siro. Khi mua sản phẩm đóng chai, nên kiểm tra cả tổng carbohydrate, tổng lượng đường, lượng đường bổ sung và thể tích khẩu phần. Ngay cả với nước ép không thêm đường, vẫn cần tính lượng carbohydrate vào chế độ ăn hằng ngày.

Nhìn chung, 4 loại nước ép dễ làm đường huyết tăng nhanh không đồng nghĩa với việc người khỏe mạnh hay người mắc đái tháo đường phải loại bỏ hoàn toàn mọi loại nước ép. Điều quan trọng hơn là ưu tiên trái cây nguyên quả, kiểm soát khẩu phần và hạn chế những sản phẩm có thêm đường, đồng thời lựa chọn phù hợp với mục tiêu kiểm soát đường huyết của mỗi người.