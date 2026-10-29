Hành lang bệnh viện nhi TP.HCM đông kín, trẻ ho sốt tăng vọt

Khoảng hai tuần nay, lượng bệnh nhi đến khám hô hấp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận gia tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Đây là chu kỳ quen thuộc khi thời tiết bước vào giai đoạn mưa nắng thất thường từ tháng 10 đến tháng 12. Tuy nhiên, tâm lý lo lắng khi thấy con sốt cao khiến nhiều phụ huynh đổ xô đưa trẻ đến khám. Tình trạng này dễ khiến các khu vực phòng khám trở nên đông đúc và quá tải.

Đợt gia tăng bệnh hô hấp lần này có sự xen kẽ của các loại virus như cúm A, cúm B khiến nhiều trẻ sốt cao. Việc triệu chứng cúm dễ trùng lấp với các bệnh lý khác khiến không ít phụ huynh lo lắng.

Không ít phụ huynh vì quá sốt ruột đã đưa con đến bệnh viện hoặc yêu cầu tiêm ngừa ngay khi dịch bùng phát. Thực tế, vaccine phòng các bệnh hô hấp như cúm, phế cầu hay RSV cần được tiêm phòng định kỳ từ trước. Trẻ không thể có kháng thể bảo vệ ngay lập tức nếu chỉ chờ đến mùa dịch mới bắt đầu đi tiêm.

Mùa cao điểm bệnh hô hấp, khu vực chờ khám của Bệnh viện Nhi đồng 2 lúc nào cũng kín phụ huynh đưa con nhỏ đến khám. Giữa không gian chật chội, họ kiên nhẫn bế con, cho con uống sữa trong lúc chờ đến lượt.

Từ phòng khám ngoại trú đến quy trình tiếp nhận, các bác sĩ luôn duy trì công tác phân luồng bệnh chặt chẽ. Khi trẻ có biểu hiện viêm phổi, viêm tiểu phế quản hay hen suyễn, các bác sĩ phòng khám sẽ đánh giá và chỉ định đúng chuyên khoa. Khoa Hô hấp còn bố trí thêm phòng khám chuyên lọc bệnh để kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận trẻ vào nội trú. Quy trình này giúp tối ưu hóa việc điều trị và tránh ùn tắc cục bộ.

Mặc dù lượng bệnh nhân đổ về phòng khám tăng cao, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết vẫn chủ động các phương án ứng phó kịp thời. Bệnh viện duy trì công tác tiếp nhận và phân luồng khoa học, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc men và sắp xếp kê giường hỗ trợ hợp lý để không xảy ra tình trạng nằm ghép.

Bác sĩ nghe phổi cho một bệnh nhi có người nhà đi cùng. Với trẻ có biểu hiện ho, sốt hay khó thở, nghe phổi giúp bác sĩ sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường ở đường hô hấp. Mỗi trẻ đều được phân loại, khám sàng lọc trước khi bác sĩ đưa ra chẩn đoán và hướng điều trị.

Một bệnh nhi nhỏ tuổi đang được người thân ôm vào lòng và hỗ trợ đeo mặt nạ thở khí dung. Trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi và trẻ chưa hoàn thiện hệ miễn dịch là những đối tượng rất dễ chuyển nặng khi mắc các bệnh lý hô hấp mùa này.

Những tuần cao điểm vừa qua, có ngày Khoa Hô hấp 1 điều trị nội trú tới khoảng 230 trẻ. Theo bác sĩ, đây là xu hướng gia tăng thường gặp của bệnh hô hấp mỗi dịp cuối năm. Những ca nặng phải thở máy hoặc thở oxy tại phòng cấp cứu chủ yếu là trẻ mắc viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi có biến chứng.

Tại khoa Hô hấp 1, không khí làm việc luôn khẩn trương để đảm bảo công tác điều trị nội trú cho các bệnh nhi. Với quy mô 154 giường thực kê kết hợp các giường hỗ trợ linh hoạt, khoa vẫn đảm bảo đủ chỗ nằm cho bệnh nhân. Trong đó, phòng cấp cứu của khoa được bố trí 21 giường bệnh cùng hệ thống thiết bị đầy đủ để đáp ứng công tác hồi sức.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Thanh Thảo, Phó khoa Hô hấp 1, cho biết trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi và trẻ có sẵn bệnh nền là những trường hợp cần được gia đình đặc biệt lưu ý theo dõi. Khi trẻ thuộc nhóm nguy cơ này có dấu hiệu ho, sốt hay khó thở, phụ huynh cần đưa đến cơ sở y tế ngay. Việc phát hiện và can thiệp sớm sẽ ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng nề hơn.

Bệnh viện Nhi đồng 2 thành lập năm 1978, là bệnh viện chuyên khoa Nhi hạng I trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Bệnh viện có 1.400 giường bệnh, nằm trong khuôn viên rộng 8,6 ha với nhiều cây xanh và sân chơi cho trẻ. Khu điều trị ngoại trú gồm các khoa Khám bệnh, Cấp cứu, Sức khỏe trẻ em, Tâm lý và phòng khám chất lượng cao theo yêu cầu, có thể tiếp nhận 5.000-6.000 lượt khám mỗi ngày.