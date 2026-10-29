41 ngày nỗ lực giành lại sự sống cho bé trai sinh non 29 tuần nặng 1kg

Sau 41 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, trẻ đã tự thở và tăng cân lên 1,5kg.

Trước khi nhập viện, sản phụ được điều trị tại cơ sở y tế địa phương do khó thở, đau ngực. Khi tình trạng diễn biến nặng, người mẹ được chẩn đoán phù phổi cấp, tiền sản giật nặng, phải đặt nội khí quản và chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Trong khi tính mạng người mẹ đứng trước nhiều nguy cơ, thai nhi mới 29 tuần tuổi cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do sinh non.

Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Trước tình huống cấp cứu đặc biệt, các chuyên khoa Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức và Nhi - Sơ sinh khẩn trương hội chẩn, thống nhất phương án mổ lấy thai cấp cứu với mục tiêu bảo đảm cơ hội sống cho cả mẹ và con.

Bé trai chào đời chỉ nặng 1kg, không khóc, tím tái, nhịp tim dưới 60 lần/phút, tình trạng hô hấp và tuần hoàn suy giảm nghiêm trọng. Ngay tại phòng mổ, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, hỗ trợ thông khí và tiến hành hồi sức sơ sinh tích cực.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, khoảng 25 phút hồi sức là quãng thời gian căng thẳng, khi từng thao tác đều đòi hỏi sự khẩn trương và chính xác. Với quyết tâm giành lại sự sống cho em bé chỉ nặng 1kg, ekip cấp cứu kiên trì thực hiện các biện pháp hồi sức.

Sau đó, trẻ có đáp ứng và được chuyển ngay đến Khoa Nhi - Sơ sinh để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Bởi sinh non ở tuần thai thứ 29, mắc bệnh màng trong và suy hô hấp nặng, trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ do các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện, đặc biệt là hệ hô hấp.

Trong quá trình điều trị, trẻ được thở máy trong 10 ngày, sử dụng surfactant (Curosurf) để điều trị bệnh màng trong. Các chỉ số hô hấp, tuần hoàn cùng nguy cơ xuất hiện biến chứng liên quan đến sinh non được theo dõi chặt chẽ.

Đồng thời, dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong hành trình hồi phục. Từ nuôi dưỡng tĩnh mạch ở giai đoạn đầu, trẻ từng bước được chuyển sang nuôi dưỡng qua sonde, sau đó tập bú bình khi tình trạng lâm sàng cho phép.

Bên cạnh các biện pháp điều trị chuyên sâu, trẻ được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo (da kề da), kết hợp theo dõi thân nhiệt, bảo đảm dinh dưỡng và hỗ trợ tăng trưởng phù hợp với đặc điểm của trẻ sinh non.

Trong suốt quá trình này, các bác sĩ đã kiên trì theo dõi, chăm sóc trẻ. Với một em bé sinh non, nhẹ cân và nguy kịch ngay sau sinh, mỗi ngày tình trạng ổn định hơn, mỗi bước giảm hỗ trợ hô hấp, mỗi cữ bú dung nạp tốt hay từng gram cân nặng tăng thêm đều là những dấu mốc đáng quý.

Chia sẻ về quá trình điều trị, BSCKII Phạm Công Khắc khẳng định, với những trẻ non tháng, nhẹ cân như vậy, quá trình điều trị luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Vì vậy, các bác sĩ xác định phải theo dõi sát từng diễn biến, phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức, hô hấp, dinh dưỡng và chăm sóc sơ sinh. Mục tiêu là giúp trẻ vượt qua từng giai đoạn một cách an toàn nhất.