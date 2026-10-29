Hot girl Hà Nội sinh năm 1999 lấy nam thần phim VTV, từng ở cữ tại phòng Tổng thống, nay khoe sắc vóc khiến dân mạng xuýt xoa

Hot girl Hà thành lấy diễn viên Trọng Lân, ở cữ tại phòng Tổng thống

Huyền Trang, còn được biết đến với biệt danh Bé Chang, từng là streamer có tiếng trên mạng xã hội. Cô gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, phong cách thời trang gợi cảm cùng vóc dáng cân đối.

Chồng của Huyền Trang là diễn viên Trọng Lân, người từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Cách em 1 milimet... Cặp đôi kết hôn vào tháng 2/2025. Đến tháng 8 cùng năm, Huyền Trang sinh con trai đầu lòng, có tên thân mật là Eo Vì.

Trong lần sinh nở đầu tiên, hot girl Hà thành gặp tình trạng cạn ối do chuyển dạ kéo dài và được bác sĩ chỉ định sinh mổ. Cô lựa chọn dịch vụ sinh cao cấp, lưu trú tại phòng tổng thống của một bệnh viện ở Hà Nội.

Sau 6 ngày nằm viện, Huyền Trang trở về nhà nghỉ ngơi, chăm sóc con nhỏ. Trong suốt hành trình này, cô nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ chồng.

Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Những video chăm con của cô thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, có video đạt hàng triệu lượt xem.

Nhan sắc và vóc dáng của Huyền Trang sau hơn một năm sinh con

Sau khi làm mẹ, Huyền Trang khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Chỉ khoảng một tháng sau sinh, cô đã tự tin chia sẻ những hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Trước đó, người đẹp từng thừa nhận có thời gian tự ti vì những vết rạn đỏ ở vùng bụng sau sinh. Tuy nhiên, cô dần lấy lại sự tự tin khi sức khỏe và hình thể được cải thiện.

Theo chia sẻ của Huyền Trang, cô chú trọng nghỉ ngơi, nuôi con bằng sữa mẹ và trở lại tập gym khi sức khỏe ổn định. Sự hỗ trợ của ông xã trong việc chăm sóc con cũng giúp cô có thêm thời gian dành cho bản thân.

Trong những hình ảnh đời thường, hot girl sinh năm 1999 thường diện trang phục ôm sát, áo ngắn hoặc váy tôn dáng, khoe vòng eo thon cùng đường cong cân đối.

Bên cạnh việc chăm sóc con trai, Huyền Trang còn điều hành thương hiệu thời trang riêng. Cô tiếp tục công việc kinh doanh, làm mẫu ảnh và duy trì hoạt động trên mạng xã hội.

Ở tuổi 27, Huyền Trang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, cuộc sống gia đình bên diễn viên Trọng Lân và hành trình cân bằng giữa công việc với vai trò làm mẹ.

Ảnh: FBNV