Cẩn trọng khi tự xoa bóp, bẻ vặn cổ khi đau cổ vai gáy

Theo bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đau cổ vai gáy là tình trạng cơ vùng vai gáy co cứng gây đau, kèm theo các hạn chế vận động khi quay cổ hoặc quay đầu. Ban đầu, triệu chứng được cho là đau mỏi thông thường. Người bệnh tự xoa bóp và cố gắng vận động cổ với mong muốn nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, khi triệu chứng không cải thiện và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, người bệnh nên đến bệnh viện để được thăm khám, đánh giá và tìm nguyên nhân.

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân liên quan đến tình trạng căng hoặc co cứng các nhóm cơ vùng cổ, vai, gáy. Cùng với đó, đau cổ cũng có thể liên quan đến các vấn đề tại cột sống cổ, đĩa đệm hoặc rễ thần kinh.

Đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc, một triệu chứng tưởng như đơn giản vẫn cần được xem xét trong tổng thể tình trạng sức khỏe.

Tưởng chỉ là đau mỏi thông thường, nhiều người tự xoa bóp, cố gắng vận động cổ để nhanh chóng trở lại sinh hoạt. Ảnh minh họa

Đại tá, BSCKII Nguyễn Việt Khoa - Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh Cán bộ cao cấp, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, khi xuất hiện đau cổ vai gáy, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài; không nên tự ý bẻ, vặn, nắn chỉnh, xoa bóp mạnh vùng cổ khi chưa được khám và hướng dẫn điều trị của chuyên khoa cơ xương khớp. Việc sử dụng thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ hoặc các phương pháp điều trị khác cũng cần được nhân viên y tế chuyên khoa tư vấn.

Ngoài ra, người bệnh nên đi khám khi có những dấu hiệu bao gồm: Cơn đau kéo dài hoặc thường xuyên tái diễn; đau lan từ vùng cổ xuống vai, cánh tay hoặc bàn tay; xuất hiện tê bì, châm chích hoặc yếu tay; khả năng vận động vùng cổ bị hạn chế rõ rệt; đau xuất hiện sau chấn thương hoặc va đập; triệu chứng ngày càng tăng hoặc ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt.

Nếu đau cổ xuất hiện đột ngột kèm yếu hoặc liệt tay chân, méo miệng, nói khó, rối loạn ý thức, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội, cần đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, mọi người cần bảo vệ cột sống của mình bằng những thói quen nhỏ nhất như: Giữ tư thế phù hợp khi làm việc, đọc sách và sử dụng máy tính; hạn chế cúi đầu sử dụng điện thoại trong thời gian dài; duy trì vận động và lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi và thể trạng; sử dụng gối có độ cao phù hợp, hạn chế tư thế khiến vùng cổ bị gập hoặc xoắn.

Đáng lưu ý, có những cơn đau chỉ là lời nhắc cơ thể cần được nghỉ ngơi, điều chỉnh tư thế và vận động hợp lý nhưng cũng có những triệu chứng cho thấy cơ thể cần được đánh giá kỹ hơn. Mọi người hãy chủ động lắng nghe cơ thể và chủ động thăm khám khi cần thiết, tuyệt đối không tự điều trị khi chưa rõ nguyên nhân.