Leo cầu thang tốt hơn tập gym?

Kiên trì leo cầu thang lâu dài, khả năng co bóp của tim và chức năng thông khí của phổi đều sẽ được cải thiện rõ rệt. (Ảnh: ITN).

Đừng xem thường hoạt động hàng ngày tưởng chừng bình thường này, nó chứa đựng nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ, cải thiện chức năng cơ thể lẫn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Leo cầu thang là “vũ khí bí mật” đốt mỡ hiệu quả

Xét về lượng calo tiêu hao trong tập luyện, leo cầu thang có thể coi là một bài tập “hiệu quả và đáng giá”. Theo nghiên cứu khoa học thể thao, khi leo cầu thang với tốc độ vừa phải, mỗi nửa tiếng có thể tiêu hao tới 300-400 kcal, con số này vượt xa lượng calo tiêu hao khi đi bộ.

Lý do là leo cầu thang là một dạng vận động chống lại trọng lực, trong quá trình nhấc chân, đạp bậc thang, các nhóm cơ ở chân, mông, eo… đều hoạt động phối hợp, mỗi bậc thang đều cần huy động toàn bộ sức mạnh cơ thể. Mô hình vận động nhiều nhóm cơ này giúp tăng hiệu quả tiêu hao năng lượng đáng kể.

Đối với những người muốn giảm cân, leo cầu thang không chỉ giúp đốt mỡ mà còn tăng cơ. Việc tăng lượng cơ nghĩa là tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, ngay cả khi nghỉ ngơi, cơ thể cũng đốt cháy nhiều calo hơn.

So với các bài tập aerobic đơn thuần, leo cầu thang còn có lợi thế trong việc tạo dáng cơ thể, giúp chân và mông trở nên săn chắc, có hình dáng hơn.

Tăng cường chức năng tim phổi, giúp hô hấp dễ dàng hơn

Khi leo cầu thang, cùng với việc cường độ vận động tăng lên, tim cần đập nhanh hơn để bơm nhiều máu đến các bộ phận trên cơ thể, nhằm đáp ứng nhu cầu oxy của cơ thể; phổi cũng sẽ thở nhanh hơn, hít nhiều oxy hơn và thải ra carbon dioxide.

Kiên trì leo cầu thang lâu dài, khả năng co bóp của tim và chức năng thông khí của phổi đều sẽ được cải thiện rõ rệt.

Nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên luyện tập leo cầu thang có dung tích phổi cao hơn so với những người không tập khoảng 10%-15%, và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng sẽ giảm.

Nâng cao sự linh hoạt của khớp, làm chậm quá trình lão hóa khớp

Nhiều người lo rằng leo cầu thang sẽ làm tổn thương khớp, thực ra, với tư thế đúng và cường độ vận động vừa phải, leo cầu thang còn giúp tăng sự linh hoạt và ổn định của khớp.

Trong quá trình leo cầu thang, các khớp như khớp gối, mắt cá chân sẽ chịu một áp lực nhất định, áp lực này có thể kích thích quá trình trao đổi chất của sụn khớp, thúc đẩy khớp tiết nhiều dịch nhờn hơn, từ đó bôi trơn khớp, giảm ma sát. Đồng thời, việc co duỗi cơ chân cũng cung cấp hỗ trợ thêm cho khớp, tăng sức mạnh cơ bắp quanh khớp.

Đối với người trung niên và cao tuổi, leo cầu thang vừa phải giúp phòng ngừa và giảm bớt các vấn đề thoái hóa khớp. Khi tuổi tác tăng lên, sụn khớp sẽ dần hao mòn, nhưng việc leo cầu thang - một hình thức vận động ít tác động mạnh - phần nào làm chậm tốc độ hao mòn sụn khớp và giảm khả năng mắc viêm khớp.

Tuy nhiên, cần lưu ý là người cao tuổi khi leo cầu thang nên điều chỉnh cường độ và thời gian tập luyện phù hợp với sức khỏe của bản thân, tránh quá sức.

Cải thiện dáng người, nâng cao khí chất

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người vì thói quen xấu như ngồi lâu, cúi đầu chơi điện thoại, dẫn đến ngực hơi khom, lưng còng, dáng người không đẹp. Khi leo cầu thang, cơ thể cần giữ thẳng, ngẩng cao đầu, nâng ngực ra trước. Tư thế này giúp kéo giãn các cơ xung quanh cột sống, tăng sức mạnh cơ lưng, từ đó cải thiện dáng người.

Đồng thời, khi giữ thăng bằng khi leo cầu thang, nhóm cơ trung tâm cũng được kích hoạt. Cơ trung tâm khỏe hơn giúp cơ thể ổn định hơn, đồng thời tạo dáng vóc thẳng và cao hơn.

Một dáng người tốt không chỉ khiến bạn trông có khí chất hơn mà còn giảm các vấn đề đau cổ, đau lưng do dáng người xấu. Nếu duy trì thói quen leo cầu thang lâu dài, bạn sẽ thấy khí chất của mình cải thiện rõ rệt, dù đứng hay đi bộ cũng tự tin và thẳng người hơn.

Tiện lợi, dễ thực hiện, bật chế độ khỏe mạnh bất cứ lúc nào

Ưu điểm lớn nhất của việc leo cầu thang là tính tiện lợi. Cho dù ở cầu thang trong khu chung cư, lối thoát hiểm trong tòa văn phòng, hay cầu thang ở trung tâm thương mại, đều có thể là nơi bạn luyện tập.

Không cần thiết bị thể thao đặc biệt, cũng không bị hạn chế bởi thời tiết hay thời gian, chỉ cần có cầu thang, bạn có thể bắt đầu chế độ vận động bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Với người bận rộn, không có thời gian đi phòng tập, sử dụng thời gian đi làm, lên xuống cầu thang để tập luyện là một cách quản lý sức khỏe hiệu quả.

Theo familydoctor.com