Ăn cua ghẹ chết có nguy cơ gì?

Xin bác sĩ cho biết nguy cơ ngộ độc, nhiễm ký sinh trùng (như vi khuẩn vibrio) khi ăn sò huyết tái hoặc cua, ghẹ đã ngất (chết) nguy hiểm đến mức nào? (Hải An, Cầu Giấy, Hà Nội)

PGS. TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì, Viện Dinh Dưỡng (Hà Nội) tư vấn:

Sò huyết, cua và ghẹ là những món hải sản được nhiều người yêu thích. Sò huyết tái thường được cho là giữ được độ ngọt còn cua, ghẹ khi đã chết thường có giá rẻ hơn. Tuy nhiên, ăn hải sản chưa chín kỹ hoặc cua, ghẹ đã chết có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và ngộ độc thực phẩm, thậm chí gây bệnh nặng ở một số người.

Bạn nên lựa chọn mua cua ghẹ còn tươi sống. Ảnh: Minh Hùng

Vì sao sò huyết tái có thể nguy hiểm?

Sò huyết và các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống trong môi trường nước và có khả năng lọc, tích lũy vi sinh vật từ nguồn nước. Một trong những nhóm vi khuẩn đáng lưu ý là vibrio, có thể tồn tại trong hải sản sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Khi ăn sò huyết tái, sống hoặc chỉ vừa chín tới, vi khuẩn có thể chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Người ăn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt. Một số trường hợp nhiễm Vibrio có thể diễn tiến thành nhiễm trùng nặng, đặc biệt ở người có bệnh gan, suy giảm miễn dịch hoặc các bệnh mạn tính khác.

Vì vậy, “tái” không đồng nghĩa với an toàn, việc sử dụng chanh, giấm, mù tạt, rượu hoặc gia vị cay cũng không thể thay thế cho việc nấu chín để tiêu diệt vi khuẩn.

Cua, ghẹ đã chết có nên mua?

Sau khi cua hoặc ghẹ chết, các quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nếu bảo quản không đúng cách, nguy cơ hư hỏng và ngộ độc thực phẩm tăng lên. Đặc biệt, mọi người không nên nghĩ rằng chỉ cần nấu thật kỹ là có thể biến mọi con cua, ghẹ đã chết thành thực phẩm an toàn. Một số độc tố do vi khuẩn tạo ra có thể không được loại bỏ hoàn toàn chỉ bằng cách nấu thông thường.

Tốt nhất người dân nên chọn cua, ghẹ còn sống, khỏe, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách trước khi chế biến.

5 nhóm người cần đặc biệt thận trọng

Người khỏe mạnh cũng có thể bị ngộ độc nhưng một số nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn khi nhiễm Vibrio hoặc các vi khuẩn từ hải sản, gồm:

- Người mắc bệnh gan, đặc biệt bệnh gan mạn tính.

- Người suy giảm miễn dịch.

- Người lớn tuổi.

- Người mắc một số bệnh mạn tính như đái tháo đường.

- Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Những đối tượng trên nên tránh hoàn toàn hải sản sống hoặc chưa chín kỹ và đặc biệt không nên ăn sò huyết tái.

Đáng lưu ý, sau khi ăn hải sản, người dân nếu xuất hiện tiêu chảy nhiều, nôn liên tục, sốt cao, đau bụng dữ dội, dấu hiệu mất nước hoặc tình trạng mệt lả thì cần đến viện sớm để được điều trị kịp thời.