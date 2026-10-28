[CLIP] Xe tải bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, giao thông ùn tắc

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm xe tải, thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong. ﻿Clip: Người dân cung cấp

Chiều 28/10, một xe tải chở nhiều hàng hóa bất ngờ bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua nút giao Bến Lức (xã Bình Đức), khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, xe tải lưu thông theo hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây. Khi đến nút giao Bến Lức, tài xế phát hiện khói bốc lên bất thường từ trong xe nên đỗ xe vào làn khẩn cấp để kiểm tra.

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế sử dụng bình chữa cháy trên xe để dập lửa nhưng không thành công. Do xe chở nhiều hàng hóa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm phương tiện, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Vụ cháy khiến các phương tiện ùn ứ kéo dài, di chuyển chậm. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhận tin báo, đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai chữa cháy. Sau hơn 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa trên xe đã bị thiêu rụi, phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm khiến dòng xe qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Các phương tiện phải di chuyển chậm, nhích từng chút để vượt qua khu vực hiện trường.