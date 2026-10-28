Oppo Find X10 Pro Max giúp người làm nội dung bớt việc ra sao?

Quay xong một cảnh mở hộp theo chiều ngang, chuyển sang dựng dọc mới thấy sản phẩm bị cắt mất một nửa. Làm lại lần nữa thì giữ được sản phẩm nhưng bàn tay lọt khỏi hình, còn khoảnh khắc bóc lớp niêm phong đẹp nhất đã trôi qua từ lần đầu. Người làm nội dung cho nhiều nền tảng hẳn không lạ tình huống này. Video dài trên YouTube thường dùng khung ngang, trong khi TikTok, Reels và YouTube Shorts phổ biến với khung dọc, khiến cùng một ý tưởng đôi khi phải chuẩn bị nhiều lần quay.

Oppo Find X10 Pro Max có những công cụ để xử lý bài toán đó. Từ Open Gate đến O-Log2 và quay 4K 120 fps, muốn tận dụng hiệu quả, người dùng nên bắt đầu từ việc xác định cảnh nào cần đổi tỷ lệ, cảnh nào cần chỉnh màu, chuyển động nào đáng làm chậm.

Open Gate: Quay dư khung, chọn bố cục lúc dựng

Với video ngang 16:9 thông thường, phần trên và dưới của hình ảnh từ cảm biến đã bị cắt bớt. Khi tiếp tục lấy một khung dọc từ file này, khoảng trống càng ít, dễ rơi vào cảnh giữ được khuôn mặt nhưng mất thao tác tay hoặc đồ vật trên bàn.

Open Gate ghi hình theo tỷ lệ 4:3, giữ lại nhiều nội dung hơn để lựa chọn bố cục trong hậu kỳ. Trên Find X10 Pro Max, tính năng hỗ trợ độ phân giải 4096 × 3072, tối đa 60fps tại 3 mức camera 0,5x, 1x, 3x trong chế độ Video chuyên nghiệp.

Tính năng Open Gate quay video trên toàn bộ cảm biến ảnh, không bị crop trên - dưới.

Chẳng hạn, khi quay một người pha cà phê, bạn có thể chừa đủ không gian để thấy người, chiếc cốc và thao tác tay. Bản ngang dùng không gian căn bếp để kể chuyện, còn bản dọc tập trung vào người pha và khu vực đặt cốc mà không nhất thiết phải quay lại toàn bộ quá trình.

Mẹo là đặt những chi tiết bắt buộc xuất hiện gần vùng giữa khung hình, đồng thời chừa khoảng trống trên đầu và quanh bàn tay. Nếu chủ thể di chuyển, lúc dựng có thể điều chỉnh vị trí khung cắt để bám theo, thay vì cố định một khung dọc từ đầu đến cuối.

Tuy nhiên, Open Gate vẫn có giới hạn: Người đứng sát 2 mép ảnh sẽ khó cùng xuất hiện trong một bản dọc; từ file ngang 4096 × 3072, khung cắt 9:16 lớn nhất còn 1728 × 3072, đủ dư cho Full HD nhưng chưa đạt 4K dọc nếu không phóng lớn. Chế độ này cũng không hỗ trợ chống rung tăng cường, nên cảnh đặt máy cố định hoặc di chuyển nhẹ sẽ dễ xử lý hơn. Khả năng chống rung quang học còn phụ thuộc camera sử dụng, bởi camera chính và tele có OIS, còn góc siêu rộng không có.

O-Log2: Chủ động chỉnh màu sau khi quay

Một video có thể gồm cảnh cạnh cửa sổ, dưới đèn bàn và trong quán cà phê. Khi ghép lại, khác biệt về ánh sáng và cân bằng trắng dễ khiến các đoạn thiếu nhất quán, dù từng cảnh nhìn riêng vẫn ổn.

O-Log2 dành cho người muốn kiểm soát màu sắc và tương phản trong hậu kỳ. Hình gốc nhìn nhạt hơn video thông thường, phục vụ việc xử lý màu sau khi quay, nhưng không tự làm các cảnh đồng màu hay sửa được mọi vấn đề ánh sáng.

O-Log2 mang đến khả năng hậu kỳ chuyên sâu hơn dành cho người dùng chuyên nghiệp, hỗ trợ đến 8K 30 fps và 4K 120 fps.

Cách dùng thực tế là chọn cân bằng trắng phù hợp rồi giữ ổn định trong một điều kiện quay. Khi đổi sang khu vực có ánh sáng khác, người dùng nên kiểm tra lại thiết lập và phơi sáng, tránh để máy tự thay đổi màu giữa một cảnh đang diễn ra.

Lúc dựng, hãy cân lại độ sáng và màu giữa các đoạn trước, sau đó mới áp phong cách màu chung. Làm theo thứ tự này sẽ dễ kiểm soát hơn việc phủ cùng một LUT lên tất cả rồi kỳ vọng cảnh nào cũng cho kết quả giống nhau.

Người dùng có thể xem trước màu sắc của video bằng cách chọn các LUT tích hợp sẵn.

Find X10 Pro Max hỗ trợ xem trước màu bằng LUT, nhập LUT tùy chỉnh và các công cụ như waveform, focus peaking để kiểm tra độ sáng, vùng nét. Những công cụ này hữu ích khi cần chuẩn bị kỹ, còn với video quay nhanh để đăng ngay, SDR vẫn gọn việc hơn.

Open Gate hỗ trợ cả SDR, HDR và O-Log2, nên muốn giữ dư khung hình không bắt buộc phải quay Log. Bạn có thể ưu tiên bố cục linh hoạt trước, chỉ chọn O-Log2 khi thực sự có kế hoạch chỉnh màu.

Ba tiêu cự: Chuẩn bị đủ toàn, vừa và cận

Một video giới thiệu quán dễ trở nên đều đều nếu mọi cảnh đều quay từ cùng khoảng cách. Thay vì tìm thêm hiệu ứng chuyển cảnh, người dùng có thể chuẩn bị 3 loại hình ngay tại chỗ gồm toàn cảnh để giới thiệu không gian, góc vừa để theo dõi hoạt động và cận cảnh để nhấn chi tiết.

Bộ ba camera 0,5x, 1x, 3x trên Find X10 Pro Max phù hợp cách chia này. Góc siêu rộng dùng cho căn phòng, camera chính theo người pha chế, còn tele tập trung vào chiếc cốc hoặc bàn tay hoàn thiện đồ uống.

Máy sở hữu 3 cảm biến chất lượng cao với tiêu cự khác nhau, từ siêu rộng đến zoom xa.

Người dùng nên quay mỗi cảnh dài hơn một chút so với phần dự kiến sử dụng, giữ máy ổn định trước và sau hành động. Khi dựng, khoảng dư này giúp chọn điểm cắt thuận hơn, đồng thời có thêm hình để che những đoạn rút gọn lời thoại.

Với khuôn mặt hoặc sản phẩm cần giữ hình dáng tự nhiên, người dùng nên tránh đặt sát mép khung góc siêu rộng. Đổi tiêu cự cũng cần tính lại vị trí máy và bố cục, để mỗi cảnh bổ sung thông tin thay vì chỉ khiến chủ thể to hoặc nhỏ hơn.

4K 120fps: Làm chậm đúng chỗ để video có điểm nhấn

Cảnh rót nước, tung nguyên liệu hay giọt cà phê rơi xuống cốc thường diễn ra nhanh, khó nhìn rõ ở tốc độ bình thường. Quay 120 fps rồi đặt tốc độ 25% trên bản dựng 30 fps cho phép kéo dài chuyển động 4 lần mà vẫn đủ khung hình cho đầu ra.

Find X10 Pro Max hỗ trợ 4K 120 fps trên cả 3 camera sau. Nếu dùng Find X10 bản tiêu chuẩn, khả năng này áp dụng cho camera chính và tele, còn camera góc siêu rộng tối đa 4K 60 fps.

Khả năng quay video siêu chậm đến 120 fps chắc chắn được lòng nhiều content creator chuyên nghiệp.

Mẹo là ưu tiên cảnh đủ sáng và dành quay chậm cho những hành động có chuyển động rõ. Vài giây nước chảy hoặc nguyên liệu rơi xen giữa các cảnh tốc độ thường sẽ tạo điểm nhấn, trong khi kéo chậm cả những đoạn ít chuyển động dễ khiến video dài dòng.

Người dùng cũng cần chọn giữa hai mục đích: Open Gate tối đa 60fps để có dư địa đổi khung, hay 4K 120 fps dành cho chuyển động chậm. Việc xác định trước tránh trường hợp quay xong mới nhận ra cảnh cần cắt dọc lại thiếu khung, hoặc cảnh muốn làm chậm chưa có đủ tốc độ hình.

Ở nhu cầu kiểm soát sâu hơn, Oppo công bố tích hợp Open Gate, O-Log2 và Dolby Vision vào Blackmagic Camera cho dòng Find X10, với phiên bản tối ưu dự kiến phát hành tháng 11. Riêng Pro Max có bộ Tilta Khronos được thiết kế cho máy, bổ sung tay cầm, ngàm gắn phụ kiện và quạt làm mát. Các phụ kiện được bán riêng.

Với một buổi quay nhỏ, người dùng chưa cần gắn đủ phụ kiện mới tận dụng được các tính năng này. Chỉ cần chuẩn bị tỷ lệ đầu ra, giữ dư bố cục và chọn đúng cảnh để quay chậm là đủ để giảm những lần phải làm lại chỉ vì bản dựng cần một khung hình khác.