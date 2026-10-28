Bút giật điện, dao ngụy trang: Hiểm họa ngay trong cặp sách

Bút giật điện được rao bán trên Shopee. Ảnh chụp màn hình

Đồ dùng học tập biến thành trò đùa nguy hiểm

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử, người mua có thể bắt gặp hàng loạt sản phẩm được quảng cáo là đồ chơi độc đáo, chuyên dùng để tạo bất ngờ, trêu đùa bạn bè. Đáng chú ý, nhiều món đồ được ngụy trang dưới hình dáng quen thuộc như bút bi, bật lửa, hộp kẹo, USB, hay móc chìa khóa, khiến người dùng khó nhận ra chức năng thực sự nếu không tìm hiểu kỹ.

Trên Shopee, một loại bút giật điện được giới thiệu là món đồ chơi mang lại những phút giây vui nhộn. Sản phẩm có thiết kế giống bút bi thông thường, dài khoảng 15cm, làm bằng nhựa và sử dụng bốn viên pin LR41.

Theo mô tả của người bán, khi nhấn nút ở đầu bút, người sử dụng có thể gặp tình huống bất ngờ do cơ chế tạo cảm giác giật điện được tích hợp bên trong. Bút vẫn có thể sử dụng như vật dụng viết thông thường khi xoay theo hướng dẫn. Tuy nhiên, người bán cũng lưu ý, không sử dụng sản phẩm cho trẻ dưới 14 tuổi, người lớn tuổi hoặc người có vấn đề về sức khỏe tim mạch.

Cũng trên Shopee, các loại bút bi tạo hình dao, kiếm được giới thiệu với nhiều màu sắc như xanh, vàng, bạc, tím, hồng và đen. Thân bút mô phỏng thanh kiếm, có đường nét góc cạnh, phần đầu nhọn, thêm những chi tiết trang trí tạo cảm giác sắc bén.

Kẹo cao su giật điện được rao bán trên Shopee. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ bút bi, nhiều sản phẩm khác cũng được tích hợp bộ phận tạo điện, từ bật lửa, hộp kẹo, USB đến đèn pin và móc chìa khóa. Trên Lazada, các loại kẹo cao su điện giật xuất hiện với nhiều màu sắc, kiểu dáng. Một sản phẩm được quảng cáo có hình thức giống hộp kẹo cao su thông thường, nổi bật với màu xanh lá và dòng chữ “Shock Pull Here”. Khi người chơi kéo hoặc mở hộp, món đồ có thể tạo ra phản ứng bất ngờ và được gợi ý là phù hợp dùng cho các buổi tụ tập, tiệc sinh nhật, trò đùa giữa bạn bè.

Giá bán cũng là yếu tố khiến các sản phẩm dễ tiếp cận. Mức giá được đăng tải công khai trên các sàn thương mại điện tử cho bút bi điện giật là từ 20.000-50.000 đồng/chiếc; bật lửa, bộ bài, kẹo cao su và hộp thuốc lá điện giật từ 20.000-70.000 đồng/sản phẩm…

Nguy cơ mất an toàn không chỉ đến từ những sản phẩm tạo điện. Trên mạng xã hội, loại đồ chơi mang tên dao cà rốt phát sáng được rao bán với giá khoảng 18.000-20.000 đồng. Sản phẩm làm bằng nhựa, với phần lưỡi tạo hình củ cà rốt có thể mở ra, gập vào. Dù được giới thiệu như món đồ chơi độc đáo, hình dáng mô phỏng dao và cơ chế đóng mở khiến sản phẩm có thể gây nguy hiểm nếu bị sử dụng không đúng cách, nhất là khi trẻ cầm đuổi nhau hoặc vô tình đưa vào vùng mắt, mũi, miệng...

Từ thực tế giảng dạy, cô giáo Đặng Thị Mẫn, nguyên giáo viên Trường THCS Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội) cho rằng, những vật dụng có hình dáng giống dao, kiếm hoặc được tích hợp chức năng bất thường có thể khiến học sinh tò mò, muốn thử nghiệm và sử dụng để trêu chọc bạn bè. Trong môi trường học đường, chỉ một hành động thiếu kiểm soát cũng có thể dẫn đến va chạm, gây thương tích hoặc làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các em.

Chị Nguyễn Thị Yến, phụ huynh có con đang học lớp 2 cũng bày tỏ lo lắng khi chứng kiến những món đồ có hình thức giống vật dụng thông thường nhưng lại tích hợp chức năng bất thường xuất hiện ngày càng nhiều.

“Với trẻ nhỏ, khả năng nhận biết nguy hiểm và kiểm soát hành vi còn hạn chế, trong khi tâm lý tò mò, thích khám phá hoặc muốn gây ấn tượng với bạn bè có thể khiến các em dễ bị thu hút bởi những sản phẩm này”, chị Yến nói.

Đừng để trò đùa gieo bất an

Theo chuyên gia tâm lý giáo dục và tư vấn kỹ năng sống Nguyễn Lệ Thủy, ở lứa tuổi học sinh, sự tò mò, tâm lý thích khám phá và mong muốn thể hiện bản thân có thể khiến trẻ bị thu hút bởi những món đồ chơi độc lạ, tạo cảm giác bất ngờ, hoặc gây phản ứng mạnh ở người khác. Nếu không được định hướng đúng, trẻ dễ nhầm lẫn giữa trò đùa vui vẻ và hành vi làm tổn thương bạn bè.

Những trải nghiệm bị hù dọa, gây đau đớn hoặc trở thành mục tiêu trêu chọc có thể khiến học sinh lo lắng, mất cảm giác an toàn và ảnh hưởng đến quan hệ với bạn bè. Do đó, cha mẹ và giáo viên cần giúp trẻ hiểu về giới hạn của trò đùa, biết tôn trọng cảm xúc của người khác, chủ động từ chối những hành vi nguy hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ của người lớn khi gặp tình huống bất thường.

Bút bi tạo hình dao kiếm được giới thiệu với nhiều màu sắc. Ảnh chụp màn hình

Để ngăn ngừa nguy cơ, theo chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy, phụ huynh cần kiểm tra đồ dùng học tập, đồ chơi mà con mang đến trường; ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, công năng phù hợp với lứa tuổi và không có bộ phận gây nguy hiểm. Nhà trường nên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, đồng thời, xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý khi phát hiện các vật dụng không phù hợp trong lớp học. Khi phát hiện học sinh mang theo sản phẩm đáng ngờ, giáo viên cần xử lý kịp thời, giải thích rõ nguy cơ và phối hợp với gia đình để tránh tái diễn.

Còn luật sư Lê Cao, Giám đốc Công ty Luật FDVN cho rằng, cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, đặc biệt trên môi trường trực tuyến, nơi hàng hóa có thể được quảng cáo bắt mắt nhưng thông tin về nguồn gốc, chất lượng và mức độ an toàn chưa được thể hiện đầy đủ. Việc kiểm soát không nên chỉ tập trung vào thời điểm cao điểm mua sắm, mà cần được duy trì thường xuyên, kết hợp tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, nhà trường và người tiêu dùng.

Một món đồ nhỏ có thể mang lại tiếng cười nhưng cũng có thể trở thành nguyên nhân của thương tích, nỗi sợ hãi và những tổn thương khó nhìn thấy bằng mắt thường. Vì vậy, không thể đánh giá mức độ an toàn chỉ qua vẻ ngoài ngộ nghĩnh hay lời quảng cáo “trêu đùa vui vẻ”. Bảo vệ học sinh đòi hỏi sự phối hợp từ gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý đến các nền tảng kinh doanh trực tuyến, để những sản phẩm tiềm ẩn nguy hiểm không dễ dàng len vào môi trường học đường.