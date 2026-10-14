Góc xanh sau vô lăng

Quệt vội giọt mồ hôi trên trán sau trận bóng kịch tính, Đại úy Nguyễn Văn Thọ, Đội trưởng Đội xe 2 mỉm cười chia sẻ với chúng tôi: “Là đơn vị bảo đảm vận tải cho Cơ quan Tổng cục Chính trị cả thường xuyên và đột xuất, địa bàn hoạt động rộng, tần suất di chuyển rất cao. Trung bình mỗi năm, Đội thực hiện hơn 1.500 lệnh điều xe với hơn 400.000km lăn bánh an toàn. Diện tích doanh trại không rộng, phần lớn dành cho khu kỹ thuật bảo quản đủ chủng loại phương tiện từ xe con, xe tải đến xe ca. Thế nên, đơn vị đã khéo “gói ghém” từng khoảng không còn lại, cải tạo thành không gian xanh và quy hoạch đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cho bộ đội”.

Cán bộ, nhân viên Đội xe 2 giao lưu pickleball.

Rời sân tập, bộ đội lại cùng nhau chăm sóc “mảng xanh” của ngôi nhà chung. Tay kéo lách cách tỉa từng nhánh si trước khu nhà chỉ huy, Thượng úy QNCN Hoàng Quốc Việt, nhân viên lái xe tâm sự: “Sau mỗi chuyến hành trình căng thẳng giữ vững tay lái, khoảng thời gian tỉa cây, chăm cá chính là lúc chúng tôi lấy lại cân bằng. Những chậu hoa giấy, hoa sứ hay chậu cá cảnh bé tẹo này như bạn tri kỷ vậy. Ngồi thư giãn dưới tán xoài, trò chuyện cùng anh em sau giờ làm việc giúp mỗi người thêm yêu và gắn bó với đơn vị”.

Dạo một vòng quanh Đội xe 2 mới thấy hết sự tỉ mỉ, chăm chút của những người lính vận tải. Hệ thống pa-nô, biển bảng tuyên truyền được thay mới rạng rỡ; đường nội bộ rợp bóng cây xanh; khu kỹ thuật quy chuẩn với các dải xe đỗ thẳng tắp, nhà xe thoáng mát, ngăn nắp; gần 40 chậu hoa, cây cảnh cùng các thiết chế thể thao như sân bóng chuyền, cầu lông, sân pickleball... Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác vận tải, bảo đảm kho tàng an toàn, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Thượng úy QNCN Hoàng Quốc Việt (bên phải), nhân viên lái xe cùng chiến sĩ Đội xe 2 chăm sóc cây cảnh.

Đang cùng đồng đội thu dọn lưới cầu lông khi trời chạng vạng, Hạ sĩ Tống Thanh Đức phấn khởi nói: “Chúng tôi cảm nhận rõ sự chăm lo chu đáo của chỉ huy các cấp đối với đời sống tinh thần bộ đội. Nhìn đơn vị đẹp như công viên, chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của mình, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Mặt trời khuất dần sau những tán cây. Tiếng cười đùa vang lên từ góc sân pickleball như vẫn còn đọng lại trong gió chiều thu. Ở Đội xe 2, chúng tôi nghĩ rằng, môi trường văn hóa không phải điều gì xa xôi mà được chắt chiu từ chính tình yêu đơn vị, từ nếp sống chính quy và sự sẻ chia của những người lính sau mỗi chặng đường lăn bánh.