4.000 cành cúc trắng từ Đà Lạt tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Giữa không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, những cành cúc trắng từ Đà Lạt được trao tận tay người dân, như lời tri ân lặng lẽ gửi đến những người đã ngã xuống vì đất nước.

4.000 bông cúc trắng được gia đình anh Trần Văn Định đưa từ Đà Lạt tới TP Hồ Chí Minh để tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Người gửi tặng số hoa ấy là anh Trần Văn Định và vợ là chị Lê Thị Thu Ngọc. Hay tin về lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ, hai vợ chồng quyết định dành tặng một phần hoa do chính mình trồng, góp thêm sắc trắng tinh khôi trong ngày các anh trở về nơi an nghỉ.

Vợ chồng anh Định tự tay thu hoạch 4.000 cành cúc trắng từ vườn nhà, phân thành 800 bó, mỗi bó 5 cành, đóng thùng cẩn thận rồi thuê xe vận chuyển từ Đà Lạt xuống TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số hoa được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh để phát miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Vợ chồng anh Trần Văn Định cũng có mặt trong lễ viếng và đưa tiễn.

Từ vườn hoa trên cao nguyên, những cành cúc trắng vượt quãng đường dài đến với buổi lễ. Mỗi bó hoa tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của những người lao động bình dị, mong góp một phần công sức để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên hôm nay.