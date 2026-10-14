Sắc hoa cúc trắng đón những người lính trở về

Sáng 14/10/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngàn người dân đã đứng chờ sẵn tại các trục đường có đoàn xe đưa hài cốt đi qua, với hoa cúc trắng trên tay để tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN