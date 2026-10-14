“Âm vang miền đá” mở màn Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến khai mạc vào tối 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, với chủ đề “Âm vang miền đá”. Sự kiện gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại, diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026.

Theo thông cáo báo chí của UBND tỉnh Tuyên Quang, lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 20h ngày 25/10, với các chương trình nghệ thuật kết hợp văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cùng các nền tảng số của tỉnh.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt – Trung ngày 23/10; Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng từ ngày 21 đến 25/10 tại khu vực phố cổ Đồng Văn; Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám trong hai ngày 24 và 25/10. Show Rock “Tinh thần đá” lần thứ 2 dự kiến diễn ra ngày 31/10.

Bên cạnh đó, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Tuyên Quang) năm 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 5 đến 11/11 tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1, với quy mô khoảng 300 gian hàng. Các hoạt động khác gồm Giải bóng bàn “Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng” và Festival ẩm thực “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc”, dự kiến tổ chức trong tháng 11.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12, các địa phương trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ tổ chức nhiều hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trình diễn nghề truyền thống. Du khách có cơ hội trải nghiệm dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát, chế biến bánh Tam giác mạch, đồng thời tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là kế hoạch gieo trồng khoảng 400ha hoa Tam giác mạch tại các xã thuộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa được gieo trồng thành ba đợt nhằm kéo dài thời gian nở từ tháng 10 đến hết tháng 12, tập trung vào thời điểm khai mạc lễ hội.

Các điểm trồng hoa được bố trí dọc tuyến đường 4C và tại nhiều địa điểm du lịch như dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú, bến thuyền thủy điện Nho Quế và làng văn hóa Pả Vi.

Thông qua chuỗi sự kiện, tỉnh Tuyên Quang hướng tới quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của Cao nguyên đá Đồng Văn; thúc đẩy kết nối thương mại, tiêu thụ sản phẩm địa phương và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 được kỳ vọng góp phần thu hút du khách, doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.