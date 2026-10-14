3 cách bảo quản hành lá tươi trong tủ lạnh cả tháng

Cách bảo quản hành lá tươi trong ngăn mát tủ lạnh

Tủ lạnh là nơi lý tưởng để bảo quản hành lá trong thời gian ngắn đến trung bình (từ 1-3 tuần), tùy thuộc vào phương pháp.

Bảo quản bằng màng bọc thực phẩm

Chia hành lá thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần sử dụng, sau đó dùng màng bọc thực phẩm quấn kín. Nên bọc thật chặt trước khi đặt hành vào ngăn mát tủ lạnh, tại khu vực bảo quản rau củ.

Với cách này, hành lá có thể giữ được khoảng một tháng mà vẫn tươi, không bị héo vàng hay biến chất.

Bọc hành lá bằng màng bọc thực phẩm để trong ngăn mát là cách đơn giản. Ảnh: AI

Bảo quản bằng giấy báo hoặc khăn giấy

Khăn giấy có khả năng hút ẩm, giúp hạn chế tình trạng hành lá bị úng và kéo dài thời gian bảo quản. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắt bỏ phần rễ hành, rửa sạch dưới nước rồi để thật ráo. Sau đó, có thể chia thành 2-3 đoạn tùy kích thước của cây hành hoặc có thể để nguyên.

Bước 2: Trải một tờ khăn giấy ăn, đặt hành vào giữa rồi gấp kín khăn giấy. Tiếp theo, cho phần hành đã bọc vào túi zip và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khoảng 1 tuần, nếu chưa sử dụng hết, cần lấy hành ra thay khăn giấy mới vì khăn cũ có thể đã thấm ẩm.

Cách làm này không tốn nhiều dụng cụ, tuy nhiên thời gian bảo quản không quá dài (khoảng 1-2 tuần). Cần kiểm tra và thay giấy báo/khăn giấy nếu thấy ẩm.

Bảo quản trong hộp kín

Phương pháp này giúp hành lá giữ được độ tươi lâu hơn và tránh bị ám mùi các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Sau khi đã rửa sạch và làm khô hành lá hoàn toàn. Bạn hãy lót một lớp khăn giấy hút ẩm dưới đáy hộp, sau đó xếp hành lá vào và đậy kín trước khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nên phủ thêm một lớp khăn giấy lên trên cùng.

Khi khăn giấy bị ẩm, nên thay mới sau khoảng 5-7 ngày để giúp hành giữ được độ tươi lâu hơn.

Cách bảo quản hành lá trong ngăn đông

Trữ đông là phương pháp bảo quản giúp hành lá sử dụng được lâu. Ảnh: AI

Ngoài cách bảo quản trong ngăn mát, bạn có thể áp dụng mẹo vặt trữ đông hành lá để sử dụng lâu hơn. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Hành lá sau khi mua về cần nhặt bỏ rễ, đồng thời loại bỏ những phần lá bị úa vàng hoặc dập nát.

Bước 2: Rửa hành dưới vòi nước khoảng 2-3 lần để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, sau đó để thật ráo. Nếu có máy quay rau, bạn có thể sử dụng để làm khô hành nhanh hơn.

Bước 3: Tùy mục đích chế biến, thái hành thành kích thước phù hợp. Với các món xào, có thể cắt hành thành từng đoạn dài khoảng 3 cm.

Bước 4: Cho hành đã cắt vào túi zip hoặc hộp bảo quản sạch và khô. Dụng cụ đựng cần không thấm nước để hạn chế tình trạng hành bị đóng thành cục khi đông lạnh.

Bước 5: Nếu dùng túi zip, hãy ép hết không khí ra ngoài rồi buộc kín để giữ độ ẩm cho hành và hạn chế mùi hành lan ra tủ lạnh. Với hộp bảo quản, cần đậy nắp thật kín trước khi đặt vào ngăn đá.

Bước 6: Khi cần chế biến, lấy lượng hành vừa đủ ra sử dụng trực tiếp, không cần rã đông trước. Cách này giúp hạn chế tình trạng hành bị bầm hoặc mất độ tươi.

Để thuận tiện khi sử dụng, nên chia hành thành nhiều phần nhỏ và bảo quản trong các túi zip nhỏ hoặc hộp riêng. Không nên cho quá nhiều hành vào một hộp lớn vì hành sau khi đông đá sẽ khó lấy ra từng phần.

Bảo quản hành lá trong cốc hoặc chai nước

Bảo quản trong cốc nước giúp hành lá tươi lâu và thậm chí có thể mọc lại. Ảnh: AI

Phương pháp này giống như việc bạn đang "trồng" hành lá trong nhà. Cách bảo quản này thì bạn cần giữ nguyên phần rễ hành lá, rửa sạch bụi bẩn rồi cắm bó hành theo chiều thẳng đứng vào ly hoặc lọ thủy tinh chứa khoảng 3-5 cm nước sạch. Nên đặt hành ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và thay nước định kỳ 1-2 ngày/lần để giúp hành duy trì độ tươi.