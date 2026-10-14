Xúc động hình ảnh người dân đứng hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ

Những bước chân lặng lẽ tiễn người lính về đất mẹ

Từ sáng sớm 14/10, đông đảo người dân đã có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Tp.HCM), mang theo những bông hoa tươi, chờ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Dọc những tuyến đường đoàn xe đi qua, nhiều người đứng lặng, ánh mắt dõi theo hành trình trở về của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Người dân có mặt từ sáng sớm quanh công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Mỹ Hậu)

Không khí buổi lễ trang nghiêm, xen lẫn sự xúc động. Có những người cao tuổi đã đi qua năm tháng chiến tranh, có những gia đình vẫn đau đáu nỗi nhớ người thân hy sinh, cũng có những đoàn viên, học sinh lần đầu trực tiếp chứng kiến một lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn.

Trên tay mỗi người là một bông hoa, nhưng đằng sau đó là những tình cảm khó diễn tả thành lời. Khi đoàn xe chuẩn bị rời công viên, nhiều người hướng về phía các liệt sĩ, lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt. Những bước chân chậm rãi, những ánh mắt dõi theo đoàn xe khiến buổi sáng giữa lòng thành phố trở nên đặc biệt.

Trên tay mỗi người dân là 1 cành hoa cúc trắng và lá cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: Mỹ Hậu)

Bà Phạm Thị Trân, 73 tuổi, có mặt từ sớm để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Từ khi biết tin lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, bà luôn theo dõi và mong các anh sớm được đưa về nơi an nghỉ.

“Các chú, các bác đã hy sinh vì đất nước, nằm lại suốt bao nhiêu năm. Nay tìm được, đưa về nơi an nghỉ, người dân chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Tôi đến đây để thắp nén tâm nhang, tiễn đưa các liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn”, bà Trân xúc động chia sẻ.

Lãnh đạo, đại biểu, người dân xếp hàng để vào viếng tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Mỹ Hậu)

Với bà Trân, việc được trực tiếp tiễn đưa các liệt sĩ là cách để người dân hôm nay tri ân những thế hệ đã đánh đổi tuổi trẻ, máu xương cho nền độc lập của dân tộc. Bà cũng mong những gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa tìm thấy hài cốt sớm nhận được tin tức, để những năm tháng chờ đợi có ngày được nguôi ngoai.

Cùng có mặt tại buổi lễ, chị Thanh Thúy, một người dân Tp.HCM, không khỏi xúc động khi nghĩ đến những mất mát mà chiến tranh để lại. Gia đình chị có người chú hy sinh trong chiến tranh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Chị Thúy cho biết, mỗi thông tin về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đều khiến chị quan tâm, bởi chị hiểu cảm giác mong ngóng người thân mà chưa biết nơi an nghỉ của họ.

Một cụ bà ngồi bên vệ đường, tay cầm nhành hoa trắng chờ đợi đoàn xe chở các anh hùng dân tộc đi qua. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Những bông hoa được trao gửi trong sáng 14/10 trở thành lời tri ân lặng lẽ dành cho các liệt sĩ, đồng thời nhắc nhớ về những cuộc chia ly mà chiến tranh để lại.

Người trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình

Giữa dòng người đứng hai bên đường tiễn đoàn xe, sự có mặt của các đoàn viên, thanh niên và học sinh mang đến một ý nghĩa đặc biệt. Những gương mặt trẻ đứng nghiêm trang, hướng về đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ, cho thấy sự tiếp nối của lòng biết ơn giữa các thế hệ.

Với những người trẻ sinh ra trong thời bình, chiến tranh phần lớn được biết đến qua trang sách, những câu chuyện của ông bà, cha mẹ hay các bài học lịch sử. Nhưng khi tận mắt chứng kiến hàng trăm hài cốt liệt sĩ được tiễn đưa, những mất mát ấy không còn chỉ là những con số hay dòng chữ trong sách vở.

Các em học sinh tại phường Tăng Nhơn Phú. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Em Trần Thanh Thảo, sinh viên năm 3 Trường Đại học Hoa Sen, cho biết bản thân cảm thấy xúc động khi chứng kiến đông đảo người dân đứng hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ.

Theo Thảo, dù sinh ra và lớn lên trong thời bình, qua những câu chuyện lịch sử và những buổi lễ tri ân như thế này, em càng hiểu rõ hơn những mất mát, hy sinh để đổi lấy cuộc sống bình yên hôm nay.

Đoàn viên, thanh niên các trường THPT, Đại học trên địa bàn Tp.HCM đến viếng tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Mỹ Hậu)

Sự hiện diện của các em học sinh cũng góp phần làm nổi bật ý nghĩa giáo dục truyền thống của buổi lễ. Khi đứng giữa dòng người tiễn đưa các liệt sĩ, các em có cơ hội cảm nhận gần hơn về lịch sử, hiểu rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có.

Lực lượng liên hiệp thanh niên, phụ nữ có mặt đông đảo tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Mỹ Hậu)

Đối với em Nguyễn Trí Thức, học sinh lớp 9/3, được tham dự buổi lễ tiễn đưa các liệt sĩ là dịp để em hiểu thêm về lịch sử và sự hy sinh của những thế hệ đi trước. Những kiến thức từng được học trên lớp trở nên gần gũi hơn khi em trực tiếp chứng kiến không khí trang nghiêm, xúc động và tình cảm của người dân dành cho các liệt sĩ.

Nhiều người trẻ có mặt từ sáng sớm. (Ảnh: Mỹ Hậu)

Các em học sinh xếp hàng bên vệ đường. (Ảnh: Mỹ Hậu)

Cũng có mặt tại buổi lễ, chị Thu Lan, 43 tuổi, ngụ quận 12 cũ, xúc động và tự hào khi con trai chị là binh nhì Nguyễn Hoàng Phúc, chiến sĩ C18, Trung đoàn Gia Định, tham gia phục vụ sự kiện.

Chị Lan cho biết, công việc con trai đảm nhận có thể thầm lặng nhưng mang ý nghĩa lớn lao, góp phần thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với chị, việc con được tham gia phục vụ buổi lễ cũng là dịp để hiểu sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống hôm nay, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước.

Giữa buổi sáng ấy, những người dân đứng lặng bên đường, những đoàn viên, học sinh nghiêm trang tiễn biệt và những gia đình vẫn mong ngóng người thân đã cùng tạo nên một hình ảnh giàu ý nghĩa về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm vẫn chưa kết thúc với những gia đình chưa tìm thấy hài cốt người thân.

Anh Nguyễn Hữu Long, ngụ quận 12 cũ, là một trong số đó. Anh mang theo di ảnh người bác ruột, liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đến dự buổi lễ với hy vọng một ngày tìm thấy hài cốt bác.

Anh Nguyễn Hữu Long mang theo di ảnh của người thân đến công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Mỹ Hậu)

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, gia đình anh Long vẫn chưa biết chính xác nơi người thân nằm lại. Những thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng vì thế luôn được anh dõi theo, với mong muốn có thêm manh mối để đưa bác trở về.

Câu chuyện của anh Long nhắc rằng, với nhiều gia đình, chiến tranh chưa thực sự khép lại khi hài cốt người thân vẫn chưa được tìm thấy. Đằng sau mỗi cuộc tìm kiếm là nỗi nhớ thương kéo dài qua nhiều thế hệ, là mong mỏi được biết nơi người thân an nghỉ và được đón người đã khuất trở về với gia đình.

Với thế hệ hôm nay, biết ơn không chỉ là cúi đầu trước những người đã khuất, mà còn là hiểu được giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm và tiếp tục gìn giữ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.