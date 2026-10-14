Sa Pa: Phở ngô tráng tay hút khách giữa tiết trời se lạnh

Quán phở ngô tấp nập du khách đến tham quan quy trình chế biến và thưởng thức món ăn mang hương vị riêng của vùng cao Sa Pa.

Tại quán phở ngô H’Mông của chị Lương Thị Hồng Tuyến, phường Sa Pa, lượng khách ra vào tấp nập mỗi buổi sáng.

Khác với những loại phở quen thuộc làm từ gạo, phở ngô được chế biến từ những hạt ngô tươi, nguyên liệu gần gũi với đời sống của đồng bào vùng cao. Ngô được lựa chọn kỹ, ngâm mềm, xay mịn rồi lọc nhiều lần để tạo thành hỗn hợp bột đạt độ sánh phù hợp.

Từ đó, người làm khéo léo tráng thành từng lớp bánh mỏng, mềm mướt trước khi thái thành sợi.

Trong làn hơi nước nóng hổi, người thợ tỉ mỉ tráng từng lớp bột ngô trên khuôn.

Từ dòng bột vàng nhạt, những tấm bánh mỏng dần thành hình, được khéo léo nhấc lên bằng thanh tre rồi trải ngay ngắn trên phên.

Sau khi được tráng, hong khô và thái thành sợi, những mẻ phở ngô được xếp thành từng phần, sẵn sàng cho công đoạn chế biến.

Những sợi phở ngô vàng óng, dẻo thơm, đậm hương vị ngô, được xếp đầy trong chiếc bát gốm hoa văn truyền thống.

Thực đơn của quán có nhiều lựa chọn với mức giá phù hợp cho từng khẩu vị. Phở gà ta có giá 60.000 đồng/bát; phở xá xíu và phở mọc cùng mức 50.000 đồng; phở thập cẩm 70.000 đồng; phở gà đùi 70.000 đồng; phở gà đen 90.000 đồng và món phở đặc biệt có giá 120.000 đồng/bát. Sự đa dạng trong thực đơn giúp thực khách có thêm lựa chọn khi trải nghiệm món phở ngô tráng tay tại Sa Pa.

Điểm hấp dẫn của phở ngô nằm ở sự kết hợp giữa sợi phở dẻo thơm, đậm hương vị ngô và nước dùng ngọt thanh.

Ghi nhận lúc 8 giờ sáng, quán phở ngô H’Mông đông kín thực khách tới thưởng thức.

Chia sẻ về lượng khách đến quán, chị Lương Thị Hồng Tuyến cho biết, quán mở cửa từ 6h30 đến 14h, sau đó nghỉ và bán trở lại từ 17h đến 21h. Ngày thường, quán bán khoảng 400 bát phở, cuối tuần khoảng 700 bát và dịp nghỉ lễ có thể lên tới 1.000 bát mỗi ngày.

Giữa tiết trời se lạnh tháng 10, thưởng thức bát phở ngô nóng hổi cũng là dịp để du khách cảm nhận nét riêng trong văn hóa ẩm thực Sa Pa. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị khác biệt, phở ngô tráng tay còn góp phần giới thiệu sự khéo léo của người phụ nữ H’Mông và nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao Lào Cai.

Sa Pa thu hút đông đảo du khách nước ngoài, quán phở ngô H’Mông cũng trở thành điểm đến để du khách trải nghiệm hương vị ẩm thực độc đáo của vùng cao.

Lần đầu thưởng thức phở ngô, anh Nguyễn Ngọc Quang (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy phở ngô khá độc đáo, sợi phở dẻo thơm, đậm vị ngô, nước dùng thanh ngọt, ăn trong thời tiết se lạnh của Sa Pa rất hợp. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn giúp tôi hiểu thêm về nét văn hóa ẩm thực của đồng bào vùng cao. Tôi nghĩ đây là trải nghiệm thú vị mà du khách nên thử khi đến Sa Pa”.