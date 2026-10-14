Vì sao rau mới mua vài ngày đã úng hỏng dù để trong tủ lạnh? Nguyên nhân từ thói quen nhiều người mắc

Rửa rau rồi cất ngay vào tủ lạnh: Thói quen tưởng tốt lại dễ gây hại

Rau củ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Để tiết kiệm thời gian nấu nướng, không ít người thường rửa sạch rau ngay sau khi đi chợ, sau đó cho vào túi nylon hoặc hộp nhựa rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh.

Tuy nhiên, cách làm này có thể khiến rau nhanh hỏng nếu nước vẫn còn đọng trên bề mặt lá.

Cất giữ rau củ tủ lạnh là phương pháp nhiều gia đình áp dụng - Ảnh minh hoạ

Khi rau còn ướt được đặt trong túi kín, hơi ẩm dễ tích tụ, tạo điều kiện cho rau bị mềm nhũn, xuất hiện đốm thâm hoặc thối hỏng. Những loại rau ăn lá như rau muống, cải xanh, xà lách và rau thơm thường nhạy cảm với tình trạng dư thừa độ ẩm.

Vì vậy, nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay, nên loại bỏ lá dập nát, làm sạch đất cát bám bên ngoài và bảo quản rau trong điều kiện phù hợp. Rau có thể được rửa kỹ trước khi chế biến.

Trường hợp muốn sơ chế trước, cần để rau ráo nước rồi mới cho vào túi hoặc hộp bảo quản. Với rau ăn lá, có thể sử dụng giấy thấm sạch để hút bớt nước dư thừa và thay giấy khi bị ướt.

Bên cạnh đó, việc nhồi nhét quá nhiều rau vào một túi cũng có thể khiến lá bị dập, bí hơi và nhanh xuống cấp.

Những sai lầm khác khiến rau củ nhanh hỏng và cách khắc phục

Không chỉ việc cất rau khi còn ướt, một số thói quen bảo quản khác cũng có thể làm giảm độ tươi ngon của thực phẩm.

Cho tất cả rau củ vào túi kín: Mỗi loại rau củ có nhu cầu bảo quản khác nhau. Túi hoặc hộp không phù hợp có thể khiến hơi nước ngưng tụ, trong khi để rau không được che chắn quá lâu lại dễ gây mất nước. Nên sử dụng dụng cụ sạch, phù hợp và tránh nhồi quá chặt.

Để lẫn rau hỏng với rau tươi: Những lá bị dập, thối nhũn hoặc nấm mốc có thể ảnh hưởng đến thực phẩm xung quanh. Vì vậy, cần kiểm tra và loại bỏ phần rau hỏng trước khi cất giữ, đồng thời vệ sinh ngăn rau củ thường xuyên.

Bảo quản mọi loại rau củ giống nhau: Rau ăn lá thường thích hợp với ngăn rau củ của tủ lạnh, trong khi hành, tỏi khô nên để ở nơi thoáng mát, tránh ẩm. Khoai tây cũng cần được bảo quản ở nơi tối, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Đặt rau cạnh trái cây chín: Một số loại trái cây như táo, chuối chín và lê giải phóng khí ethylene, có thể thúc đẩy quá trình già hóa ở những loại rau nhạy cảm. Vì vậy, nên phân loại và bảo quản riêng khi cần thiết. Ngoài ra, rau củ đã cắt cần được đựng trong hộp sạch, đậy kín và bảo quản lạnh, sử dụng sớm hơn so với thực phẩm còn nguyên vẹn.

Nhiệt độ ngăn mát dành cho thực phẩm dễ hỏng nên được duy trì ở mức không quá 4°C. Người dùng cũng cần tránh chất quá nhiều thực phẩm khiến khí lạnh khó lưu thông. Đặc biệt, nếu rau xuất hiện dấu hiệu thối nhũn, nhớt bất thường, nấm mốc hoặc có mùi lạ, tốt nhất nên loại bỏ thay vì cố sử dụng.

Bảo quản rau củ đúng cách không chỉ giúp thực phẩm giữ được chất lượng mà còn hạn chế lãng phí và tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình.