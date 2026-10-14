Công nghiệp văn hóa Việt Nam: Giải 17 bài toán gắn với nhu cầu của thị trường

Một trong các bài toàn trọng tâm là xây dựng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn. (Ảnh minh họa: Minh Thu/Vietnam+)

Từ năm 2026, ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 2% tổng chi hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo lập môi trường và động lực phát triển mới, trong đó có mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GDP vào năm 2030 và xây dựng Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa, trình Quốc hội trong tháng 10/2026.

Thay vì đặt ra các định hướng chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừađưa ra 17 "bài toán mở" gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ sỹ và các viện/trường cùng tham gia giải quyết để phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai.

Những bài toán đầu tiên thuộc về phạm trù nền tảng, để tạo cơ sở dữ liệu, hạ tầng cho 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa trọng tâm.

Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia: Tập hợp, số hóa, chuẩn hóa và kết nối những nguồn tài nguyên văn hóa đang phân tán, tạo nguồn dữ liệu tin cậy cho nghiên cứu, giáo dục, sản xuất nội dung và phát triển trí tuệ nhân tạo về văn hóa Việt Nam.

Bản sao số di sản và Không gian văn hoá Cultureverse: Được xây dựng trên 3 yếu tố gồm: Nền tảng "Chủ quyền số và Bảo tồn di sản"; Công nghệ và sáng tạo; Sức mạnh mềm (Kinh tế di sản, Du lịch văn hoá 4.0, Thương mại hoá nội dung sáng tạo, Ngoại giao văn hoá số).

Nhiều sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn văn hoá đang dần đưa Cao nguyên La Vuông trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch của Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa: Kết nối người sáng tạo, chủ sở hữu bản quyền, nhà đầu tư và thị trường; hỗ trợ giao dịch, cấp phép và thương mại hóa sản phẩm, tài sản trí tuệ. Mục tiêu là để những ý tưởng sáng tạo tìm được người mua, tác phẩm tạo ra doanh thu và người sáng tạo có thể sống bằng sản phẩm của mình.

Phim trường số: Phát triển hạ tầng, công nghệ và công cụ sản xuất phim hiện đại, có khả năng dùng chung cho nhiều nhà sản xuất.

Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn: Làm chủ công nghệ sân khấu, kết nối âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động để phát triển những chương trình nghệ thuật có thể biểu diễn thường xuyên. Sáng kiến "Kỳ Yến - Bữa tiệc kỳ diệu" kết hợp xiếc, công nghệ trình diễn, ẩm thực và văn hóa Việt Nam, hướng tới trở thành sản phẩm du lịch đêm đặc sắc, phục vụ du khách quốc tế trong dịp APEC 2027 và những năm tiếp theo.

Trên nền tảng đó, cùng kiến tạo những sản phẩm và thương hiệu được công chúng lựa chọn.

Thanh Âm Việt Nam: Phát triển hai chương trình "Giai điệu cuộc sống," khuyến khích người dân cùng sáng tạo, chia sẻ và thưởng thức âm nhạc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026; và "Cảm hứng bất tận," phát hiện, đầu tư những tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp có chất lượng.

Nhà thi đấu e-Sport: Phát triển những không gian thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, kết hợp tổ chức giải đấu quốc tế, sản xuất nội dung, đào tạo và trải nghiệm công nghệ.

Game thuần Việt - Hào khí Đông A và Sơn Hà Dị lục: Đưa lịch sử, văn hóa và trí tưởng tượng Việt Nam vào thế giới trò chơi điện tử hiện đại. Hai sản phẩm được đặt mục tiêu phát hành trong năm 2027, hướng đến người chơi trong nước và quốc tế, đồng thời mở ra khả năng phát triển nhân vật, câu chuyện và những sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Việt Nam.

Du lịch Việt hấp dẫn nhờ bảo tồn được giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc độc đáo. (Ảnh: TTXVN)

Vietnam.Travel và Visit Vietnam: Hình thành cửa ngõ du lịch số, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để kết nối du khách với điểm đến, dịch vụ và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Sáng kiến gắn với Hệ sinh thái Dữ liệu Du lịch Quốc gia theo mô hình “1 + 1 + 34 + N” kết nối Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 34 địa phương và các doanh nghiệp công nghệ.

Sao Chọn: Xây dựng thương hiệu đánh giá, giới thiệu những địa chỉ ẩm thực Việt Nam có chất lượng, dựa trên tiêu chí rõ ràng và trải nghiệm thực tế.

Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu: Kết nối nhà xuất bản, cơ sở chế tác và bạn đọc để tái bản, cá nhân hóa những cuốn sách đã xuất bản, bảo đảm quyền tác giả và chất lượng. Dịch vụ dự kiến ra mắt trong năm 2026, mở ra thị trường mới cho ngành xuất bản và nghề làm sách.

Tủ sách Công nghiệp văn hóa: Hình thành tủ sách do cộng đồng cùng giới thiệu, lựa chọn và bổ sung hằng năm, mang đến nguồn tri thức về sáng tạo, kinh doanh, công nghệ và phát triển bản thân.

Men Việt: Khai thác tri thức, kỹ nghệ lên men truyền thống, kết nối làng nghề, vùng nguyên liệu và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, xây dựng những sản phẩm rượu Việt Nam có nguồn gốc, câu chuyện và bản sắc riêng.

Dáng Việt: Đưa áo dài và những giá trị của nghề thủ công truyền thống vào thời trang đương đại; kết nối nhà thiết kế, nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất, hướng tới xây dựng những thương hiệu thời trang Việt Nam có khả năng vươn ra thế giới.

Hương Phở: Từ món ăn đã trở thành biểu tượng của ẩm thực Việt Nam, phát triển một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa, kết hợp chất lượng, không gian, câu chuyện và bản sắc.

Công nghiệp văn hóa hướng tới xây dựng những thương hiệu phở Việt Nam có khả năng hiện diện và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hương Trà: Kết nối những vùng trà nổi tiếng, nghệ nhân, nhà sản xuất và doanh nghiệp để phát triển sản phẩm trà cao cấp, nghệ thuật thưởng trà và trải nghiệm văn hóa, từng bước tạo dựng thương hiệu trà Việt Nam có vị thế quốc tế.

VNSport - Ứng dụng thể thao toàn dân: Xây dựng nền tảng số kết nối người dân với địa điểm tập luyện, huấn luyện viên, câu lạc bộ và các sự kiện thể thao. Từ nhu cầu vận động hằng ngày, phát triển hệ sinh thái dịch vụ thể thao, góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao và kết nối với du lịch.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, kỷ nguyên mới đặt chúng ta trước sứ mệnh mới. Đó là hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, hội tụ giữa văn hóa, thể thao và du lịch, có bản sắc được kết tinh từ truyền thống và những giá trị tốt đẹp của dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử, có thương hiệu và sức cạnh tranh quốc tế.

Công nghiệp văn hóa đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam thành sản phẩm, việc làm và động lực tăng trưởng; đồng thời bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao sức hấp dẫn Việt Nam, của sản phẩm "Make in Vietnam" trên trường quốc tế. Hướng đi của chúng ta là hội tụ văn hoá, thế thao, du lịch với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lấy bản sắc Việt Nam làm giá trị cốt lõi.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng thương mại hóa. Không chỉ đóng vai trò kết nối các bên, mạng lưới hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất, tập trung giải quyết những vấn đề như bảo hộ quyền tác giả, chia sẻ dữ liệu số, phát triển tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế./.