Giúp hiệu sách 'chuyển nhà', 280 người chuyền tay 7.400 cuốn sách

Trưa 10/10, người yêu sách tập trung trên phố Wellington Street West, khu Hintonburg, để hỗ trợ hiệu sách The Spaniel’s Tale. Họ đứng thành hai hàng nối cửa hàng cũ với mặt bằng mới, cách nhau khoảng 80-90 m, lần lượt chuyền tay khoảng 7.400 cuốn sách đến các kệ.

Theo thông báo trước sự kiện, hiệu sách dự kiến cần khoảng 75 người. Số tình nguyện viên đến hỗ trợ thực tế gần gấp bốn lần. Người tham gia không bắt buộc đăng ký trước, có thể ghé qua và gia nhập hàng chuyền sách.

Đội thu gom sách trên đường Wellington Street West vào 10/10. Ảnh: Gabrielle Huston/CBC

Điểm xuất phát là cửa hàng tại số 1131 Wellington Street West, còn địa điểm mới ở số 1109 trên cùng con phố. Mỗi lượt, người tham gia chuyền một hoặc hai cuốn cho người kế bên. Hoạt động bắt đầu lúc 12h và kéo dài đến khoảng 14h30.

Đồng chủ hiệu sách Cole Davidson cho biết khách hàng là những người đề xuất cách chuyển nhà này. Suốt nhiều năm, họ mang tới các bài báo về những hiệu sách từng huy động cộng đồng chuyền sách giữa hai địa điểm.

Davidson xúc động trước sự hưởng ứng của người dân. Ông cho biết cộng đồng luôn ủng hộ cửa hàng, nhưng việc đông đảo mọi người cùng xuất hiện để giúp đỡ khiến ông đặc biệt trân trọng. Cách vận chuyển cũng giúp nhân viên giảm công sức khuân vác.

Đội ngũ tình nguyện viên chuyển sách. Ảnh: CBC.

The Spaniel’s Tale mở cửa năm 2022. Trong số các tình nguyện viên tham gia chuyển sách có Harry, 12 tuổi, từng vẽ tặng hiệu sách một bức tranh khi nơi này khai trương. Bức tranh vẫn được treo trong khu sách thiếu nhi.

Ban tổ chức mời các tình nguyện viên ghé vào địa điểm mới sau khi chuyền sách, cùng mừng kết quả và xem trước không gian cửa hàng.

Trong thời gian chuyển địa điểm, hiệu sách tạm ngừng đón khách mua trực tiếp nhưng vẫn nhận đơn trên website. Lễ khai trương lại dự kiến diễn ra ngày 17/10, từ 10h đến 19h. Khách được mời khám phá các kệ sách mới và cùng cửa hàng đánh dấu chặng đường tiếp theo.