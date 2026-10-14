Tỏa sáng từ những đam mê

Tuổi thơ nhiều sắc màu

Có những khoảnh khắc, sân khấu dường như rộng hơn tuổi của một cô bé. Hoàng Nguyên đứng đó, nhỏ nhắn, tự tin trước ánh đèn. Khi là tiếng hát trong trẻo vang lên giữa khán phòng, khi là những phím piano ngân dài, lúc lại là âm thanh của cây violon. Ở tuổi lên 7, em đã biết làm quen với sân khấu như một không gian để khám phá chính mình.

Âm nhạc đến với Hoàng Nguyên không chỉ qua những cuộc thi. Đó còn là những giờ luyện thanh, những buổi tập đàn và những lần em háo hức được biểu diễn trước mọi người. Cô bé từng giành giải nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí TVS, Quán quân cuộc thi Tiếng hát The Voice TVS, giải nhì hội thi Văn nghệ quần chúng “Tiếng hát phường Nam Đông Hà” và giải C cuộc thi Mỹ thuật cấp trường. Nhưng phía sau những danh hiệu ấy là một hành trình nỗ lực: Học, luyện tập và không ngừng thử sức.

Lê Lê Hoàng Nguyên với các thành tích đạt được tại cuộc thi tài năng do Trường Trưng vương tổ chức - Ảnh: T.H

Hoàng Nguyên còn là gương mặt năng động trong các hoạt động tập thể. Em tự tin dẫn chương trình, làm hoạt náo viên và tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Ở bên bạn bè, em vẫn là một cô bé hồn nhiên, vui vẻ, thích được cùng các bạn học tập và khám phá.

Với Trần Ngọc Bảo Vy, Nguyễn Thiện Phúc và Lê Nguyễn Ánh Dương, những người bạn cùng lớp 2D, Hoàng Nguyên không chỉ là cô bạn có nhiều giải thưởng mà còn năng động, tự tin và luôn hào hứng khi tham gia các hoạt động chung. Có lẽ chính sự hồn nhiên ấy làm cho những thành tích của Hoàng Nguyên trở nên gần gũi hơn. Bởi sau mỗi tấm huy chương vẫn là một cô bé thích chơi, thích hát, thích được đứng trên sân khấu và thích khám phá những điều mới mẻ như bao bạn bè cùng trang lứa.

Cô giáo Nguyễn Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 2D cho biết: Ở Hoàng Nguyên có sự chủ động và tinh thần ham học hỏi. Còn cô Trần Diệu Khanh, Tổng phụ trách Đội, chia sẻ: Hoàng Nguyên tạo ấn tượng bởi sự tự tin, năng động trong các hoạt động tập thể. Đó là những phẩm chất không thể đo bằng điểm số, nhưng lại chính là nền tảng để một đứa trẻ từng bước trưởng thành.

Bước chân nhỏ trên hành trình lớn

Có lẽ điều thú vị nhất ở Hoàng Nguyên là em không tự giới hạn mình trong một lĩnh vực. Từ âm nhạc, em bước sang các mô học như: Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Mỹ thuật rồi tìm đến những ý tưởng sáng tạo. Mỗi lĩnh vực là một cánh cửa. Và cô bé lớp 2 luôn muốn thử mở thêm một cánh cửa mới.

Năm học 2025-2026, khi mới học lớp 1, Hoàng Nguyên đã giành giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2026 với mô hình “Di sản số-Hệ thống mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh sau sáp nhập dành cho thiếu nhi”. Từ ý tưởng của một cô học trò nhỏ, lịch sử địa phương được tiếp cận theo một cách gần gũi hơn với thiếu nhi. Thành tích ấy giúp Hoàng Nguyên được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Lê Lê Hoàng Nguyên (thứ nhất từ trái sang) và nhóm tác giả nhận giải nhất hội thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.H

Một năm sau, bảng thành tích của em tiếp tục được nối dài bằng những dấu ấn ở các sân chơi trí tuệ: Huy chương vàng quốc tế môn Tiếng Anh tại kỳ thi FISO; giải ưu tú vòng quốc gia môn Tiếng Anh ADEPT; giải thưởng tại kỳ thi IOE; giải nhì trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh; huy chương bạc vòng quốc gia Toán HKIMO...

Mỗi cuộc thi là một lần Hoàng Nguyên bước ra khỏi vùng quen thuộc để thử sức. Điều đáng quý ở một đứa trẻ không phải là em luôn đúng ngay từ lần đầu tiên. Đó là khi gặp một bài toán khó, một câu hỏi chưa có lời giải hay một điều chưa biết, em vẫn muốn tìm hiểu đến cùng. Với Hoàng Nguyên, học dường như không phải là cuộc chạy đua để có thật nhiều phần thưởng mà trước hết là một cuộc phiêu lưu của trí tò mò.

Và chính sự tò mò ấy đang dẫn em đi. Đi từ một ý tưởng nhỏ đến một mô hình sáng tạo; từ một bài hát đến một sân khấu; từ một cuốn sách đến một câu hỏi mới; từ một cuộc thi đến một trải nghiệm mới.

Tài năng để sẻ chia

Có một điều khiến hành trình của Hoàng Nguyên trở nên đẹp hơn những con số trong bảng thành tích, đó là em biết mang tài năng của mình để sẻ chia. Trong những chương trình văn nghệ, những đêm nhạc gây quỹ thiện nguyện, Hoàng Nguyên góp tiếng hát, tiếng đàn của mình để cùng mọi người giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ở tuổi của em, sự sẻ chia đôi khi chỉ bắt đầu từ một điều rất nhỏ: Một bài hát, một bản nhạc, một lần đứng trên sân khấu. Nhưng từ những điều nhỏ bé ấy, một đứa trẻ học được rằng khả năng của mình không chỉ để nhận về những tràng pháo tay. Nó còn có thể trở thành món quà dành cho người khác. Đó cũng là điều gia đình Hoàng Nguyên luôn chú trọng trong quá trình đồng hành cùng em.

Chị Lê Thu Hiền, mẹ của Hoàng Nguyên cho hay: Gia đình không chỉ cùng con chuẩn bị cho những cuộc thi mà còn tạo điều kiện để em được trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều chúng tôi hướng đến là giúp con phát huy năng khiếu nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ, biết cố gắng mà không bị áp lực bởi thành tích. Bởi hơn tất cả những giải thưởng, điều cha mẹ mong muốn nhìn thấy ở con mình có lẽ là một đứa trẻ biết yêu thích điều mình làm, biết cố gắng và biết sống tử tế.

Em Lê Lê Hoàng Nguyên với cây đàn violin mà em yêu thích - Ảnh: T.H

Hoàng Nguyên vẫn còn rất nhỏ. Con đường phía trước còn rất dài. Những sân khấu em sẽ đứng, những cuốn sách em sẽ đọc, những câu hỏi em sẽ đặt ra và những ước mơ em sẽ theo đuổi vẫn còn ở phía trước. Nhưng có một điều đã bắt đầu được gieo mầm, đó là sự tự tin, niềm say mê, là tinh thần không ngại thử sức. Và trên hết, là khả năng nhìn thấy niềm vui không chỉ trong việc tỏa sáng cho mình mà còn trong việc mang ánh sáng ấy đến với người khác.

Có thể hôm nay, Hoàng Nguyên chỉ là một cô bé lớp 2 với đôi tay nhỏ đặt trên những phím đàn. Nhưng từ những phím đàn ấy, những trang sách, những ý tưởng sáng tạo và những lần sẻ chia, em đang từng ngày viết nên giai điệu riêng của tuổi thơ mình. Một giai điệu trong trẻo, nhiều màu sắc và đầy hy vọng. Bởi những ước mơ lớn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bước chân lớn. Đôi khi, chúng bắt đầu từ một cô bé nhỏ tuổi, một niềm say mê rất đỗi giản dị và một trái tim luôn muốn khám phá thế giới.