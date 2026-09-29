Giữ giá trị trong nông sản

Từ căn bếp gia đình

Tốt nghiệp ngành điều dưỡng nhưng chị Lan Chi không đi theo nghề được đào tạo. Chị từng mở shop thời trang để kinh doanh. Đến năm 2017, khi sinh con, thời gian ở nhà nhiều hơn cũng là lúc chị bắt đầu làm những loại thực phẩm sạch cho con và gia đình.

Ban đầu chỉ là thực phẩm dùng trong căn bếp, rồi bạn bè, người quen biết đến, dùng thấy phù hợp và đặt mua. Có đơn hàng, chị lại làm, quy mô sản xuất cứ thế lớn dần lên trở thành sinh kế mới. Chị tự tìm tài liệu trên mạng, đọc sách, báo, tạp chí rồi thử nghiệm từng công thức. Có sản phẩm, chị phải nghe khách hàng góp ý và điều chỉnh nhiều lần mới phù hợp khẩu vị khách hàng.

Chị Trần Thị Lan Chi (đeo kính) giới thiệu sản phẩm tại sự kiện giải chạy Đông Hà Marathon 2026 - Ảnh: N.T.H

Bước ngoặt đến vào năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện, việc kinh doanh thời trang khó khăn, chị quyết định chuyển hẳn sang sản xuất các sản phẩm thực phẩm. Những ngày đầu, tài sản của cơ sở chỉ là hai chiếc máy, một máy nướng và một máy xay. Chiếc máy nướng được tận dụng để làm nhiều loại sản phẩm, từ ngũ cốc đến bánh. Khi sản phẩm nhiều lên, chị đầu tư thêm máy làm sợi, máy sấy công nghiệp... Từ chỗ làm từng mẻ nhỏ, Nhật Chi Food dần hình thành quy trình sản xuất với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau.

Đến nay, danh mục sản phẩm của doanh nghiệp hiện có bánh cốm gạo lứt, bánh hạt dinh dưỡng, bánh ngói hạnh nhân, bánh rong biển mix hạt; các loại bột diếp cá, đậu xanh rau má, gừng, tía tô; bột ngũ cốc, mì sợi rau củ và tinh bột chuối xanh. Bắt đầu bằng bữa ăn của con, chị Lan Chi đã đi thêm một chặng đường dài hơn, biến nông sản thành sản phẩm có bao bì, thương hiệu và thị trường.

Bước chân vào thị trường

Từ năm 2018-2019, chị Trần Thị Lan Chi đã tự học cách xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến. Có thời điểm, lượng đơn hàng lên đến hàng nghìn đơn mỗi tháng. Khi thị trường trực tuyến ngày càng cạnh tranh, chị lại thay đổi cách làm, chuyển dần sang hướng bán hàng giữ giá ổn định và tập trung xây dựng nhóm khách hàng tin tưởng sản phẩm.

Chị thường xuyên mang sản phẩm đến các hội chợ, hội nghị kết nối giao thương ở nhiều địa phương. “Tham gia hội chợ cho mình rất nhiều cơ hội, không chỉ bán lẻ mà quan trọng là tiếp cận khách hàng, tìm đại lý. Khách hàng mua ăn thấy ngon, phù hợp thì họ sẽ liên hệ mua thêm. Từ đó mình mở rộng thị trường”, chị Lan Chi chia sẻ.

Cách đi ấy đã mở cho Nhật Chi Food những cánh cửa mới. Năm 2025, sản phẩm của doanh nghiệp được giới thiệu trong các chương trình kết nối với hệ thống phân phối hiện đại. Tại Ngày hội sản phẩm Quảng Trị ở TP. Hồ Chí Minh, Nhật Chi Food là một trong 7 doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh ký kết hợp tác tiêu thụ với Saigon Co.op. Hiện, sản phẩm của Nhật Chi Food được bán tại các hệ thống như Co.op Mart, WinMart, cửa hàng tại phường Quảng Trị, cùng các kênh trực tuyến như Shopee và fanpage của doanh nghiệp.

Để sản phẩm đứng vững trên thị trường, câu chuyện nguyên liệu cũng được Nhật Chi Food chú ý. Chuối xanh là một trong những nguyên liệu quan trọng, được doanh nghiệp thu mua chủ yếu từ vùng Tân Long, Lao Bảo, với khoảng 2 tấn mỗi năm. Các loại nguyên liệu làm bánh cũng được liên kết, đặt hàng với người dân trong vùng Quảng Trị theo mùa vụ. Giá trị của nông sản không dừng lại ở đồng ruộng, một phần được giữ lại bằng cách sơ chế, chế biến, đóng gói và đưa sản phẩm đến thị trường.

Trong lần đầu Quảng Trị tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, bộ sản phẩm nông sản sạch Nhật Chi Food nằm trong số này, gồm 5 sản phẩm: Tinh bột chuối xanh, bột đậu xanh rau má, bột ngũ cốc dinh dưỡng Mẹ Thỏ, bánh hạt dinh dưỡng và mì sợi rau củ. Bộ sản phẩm đạt trên 85 điểm và được Hội đồng đề xuất tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, mở ra cơ hội để bước vào những thị trường rộng hơn.