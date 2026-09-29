Chế định luật sư công được thí điểm từ 1/10

Trong khi một số ngân hàng đang phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút dòng tiền, lãi suất trái phiếu do chính các ngân hàng phát hành lại thấp hơn một số chương trình huy động tiết kiệm. Sự khác biệt này không hẳn là nghịch lý, bởi hai kênh huy động có kỳ hạn, đối tượng nhà đầu tư và mục tiêu sử dụng vốn khác nhau.