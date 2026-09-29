Dự báo top 10 doanh nghiệp lợi nhuận bùng nổ, tăng lên tới 183% trong quý 3/2026

Theo báo cáo Ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2026 của SSI Research, tăng trưởng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trong quý 3 được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động kinh doanh cốt lõi, giá hàng hóa thuận lợi, gia tăng sản lượng, mở rộng công suất và các khoản thu nhập đặc thù.

Trong số các doanh nghiệp được SSI Research dự báo, VGC đứng đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2026, tiếp đến là MSN, PHR, NT2 và FRT.

Cụ thể, VGC được dự báo lợi nhuận sau thuế 331 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng tới 183% so với mức 117 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, dù giảm 60% so với quý liền trước.

Động lực tăng trưởng chính đến từ việc doanh nghiệp bắt đầu ghi nhận doanh thu cho thuê đất tại Khu công nghiệp Trấn Yên mới, với doanh thu dự kiến khoảng 290 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mảng sản xuất kính được kỳ vọng phục hồi và có lãi trở lại, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ 52 tỷ đồng.

Mảng kính được hỗ trợ bởi việc áp thuế chống bán phá giá đối với kính nổi nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia, với mức thuế từ 15,17% đến 63,39%. Sau khi tăng 31% trong năm 2025, lợi nhuận VGC được dự báo tiếp tục tăng 33% trong năm 2026.

Đứng thứ hai trong danh sách là MSN, với lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 được dự báo đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 125% so với 1.866 tỷ đồng cùng kỳ và tăng 11% so với quý trước.

Tăng trưởng lợi nhuận trong quý chủ yếu đến từ đóng góp đột biến của mảng khai khoáng, trong khi mảng bán lẻ tiêu dùng cốt lõi tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải. Sau mức tăng 58% trong năm 2025, lợi nhuận MSN được dự báo tăng thêm 69% trong năm 2026.

PHR đứng thứ ba với mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 dự kiến 118%, đạt 576 tỷ đồng, so với 264 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận cũng được dự báo tăng 56% so với quý trước.

Sản lượng tiêu thụ cao su của PHR giảm 8% so với cùng kỳ, nhưng giá bán bình quân tăng 18% do nguồn cung cao su tại Thái Lan bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều. Lợi nhuận trước thuế từ mảng sản xuất cao su dự kiến đạt 120 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn có khoản thu nhập bồi thường đất từ dự án KCN VSIP 3 ước đạt 600 tỷ đồng, đến từ việc chuyển đổi đất trồng cao su.

Nhờ những yếu tố này, lợi nhuận PHR năm 2026 được SSI Research dự báo tăng tới 234%, cao nhất trong nhóm 10 doanh nghiệp được lựa chọn.

NT2 được dự báo đạt 428 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2026, tăng 100% so với mức 214 tỷ đồng cùng kỳ và tăng 39% so với quý trước.

Động lực chủ yếu đến từ sản lượng điện dự kiến tăng 40–50% so với cùng kỳ, trong bối cảnh điều kiện thủy văn kém thuận lợi hơn so với quý 3/2025. Nguồn cung khí được đảm bảo và chi phí khấu hao giảm cũng hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng quý 3 cao không đồng nghĩa với tốc độ tăng trưởng cả năm tương ứng. SSI Research chỉ dự báo lợi nhuận NT2 năm 2026 tăng 4%, sau mức tăng rất mạnh 1.264% trong năm 2025.

SSI Research dự báo FRT đạt 530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2026, tăng 99% so với cùng kỳ và tăng 18% so với quý trước.

Tăng trưởng lợi nhuận được hỗ trợ bởi việc tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động tại các nhà thuốc hiện hữu, cùng với nhu cầu nâng cấp và thay thế các sản phẩm công nghệ. Sau mức tăng 141% trong năm 2025, lợi nhuận FRT được dự báo tiếp tục tăng 63% trong năm 2026.

Với PVT, SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt 595 tỷ đồng, tăng 71% so với 349 tỷ đồng cùng kỳ, nhưng giảm 16% so với quý trước.

Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu tàu chở dầu ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài và thị trường năng lượng chịu nhiều biến động. Hoạt động khai thác theo mô hình pool cũng được cải thiện nhằm đáp ứng nhu cầu phát điện toàn cầu.

Đáng chú ý, giá cước tàu chở dầu tăng mạnh sau khi hoạt động quân sự căng thẳng trở lại vào đầu tháng 9. Giá thuê tàu định hạn cũng cải thiện đáng kể, được kỳ vọng tạo nền tảng lợi nhuận cho đội tàu PVT trong năm 2027. SSI Research dự báo lợi nhuận PVT tăng 71% trong cả năm 2026.

HT1 cũng được dự báo đạt 146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026, tăng 70% so với cùng kỳ và 5% so với quý trước.

Nhu cầu nội địa được đánh giá duy trì tích cực, với sự hỗ trợ từ các dự án hạ tầng dân dụng mới và hiện hữu tại khu vực phía Nam. SSI Research cho rằng đây sẽ là động lực tăng trưởng chính trong trung hạn. Lợi nhuận HT1 được dự báo tăng 87% trong năm 2026, sau khi đã tăng 354% trong năm 2025.

SSI Research dự báo MWG đạt 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026, tăng 68% so với 1.784 tỷ đồng cùng kỳ, dù giảm 11% so với quý trước. Tăng trưởng mạnh được hỗ trợ bởi nhu cầu thay thế và nâng cấp sản phẩm công nghệ, điện máy, cùng với sự cải thiện liên tục của chuỗi bách hóa. Lợi nhuận MWG được dự báo tăng 66% trong năm 2026, sau mức tăng 90% trong năm 2025.

Các doanh nghiệp top đầu tăng trưởng còn lại như GMD tăng 67% nhờ Gemalink và vận tải biển Cả năm 2026, lợi nhuận GMD được dự báo tăng 49%.

Cuối cùng là DHC, với lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 dự kiến đạt 162 tỷ đồng, tăng 63% so với 100 tỷ đồng cùng kỳ, nhưng giảm 9% so với quý trước. Lợi nhuận DHC năm 2026 được dự báo tăng 61%.