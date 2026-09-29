Tăng giá trị nguồn nguyên liệu nông - lâm sản địa phương

Với những công nhân như chị Đỗ Thị Hiền - Tổ trưởng tổ xeo, Nhà máy giấy Minh Quân, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, công việc hôm nay là kết quả của cả một quá trình học hỏi. Từ công nhân cuộn giấy, chị được công ty đào tạo để đảm nhận công đoạn mới có yêu cầu kỹ thuật cao hơn, đó là xeo giấy.

Không chỉ tạo cơ hội phát triển cho cá nhân, việc đào tạo và bố trí người lao động đảm nhận những công đoạn kỹ thuật cao hơn còn giúp mỗi công nhân nâng cao thu nhập, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

“Mong muốn công ty tiếp tục sản xuất ổn định, phát triển tốt để người lao động có việc làm, thu nhập ổn định và yên tâm gắn bó lâu dài” - chị Đỗ Thị Hiền chia sẻ.

Theo ông Lê Thanh Hiệp - Giám đốc Nhà máy giấy Minh Quân, trong thời điểm sản xuất gặp nhiều khó khăn, đơn vị đã phối hợp với các đại lý thu gom, khai thác, thu mua nguyên liệu bảo đảm đầu vào, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất và thu nhập cho người lao động.

Cùng với Nhà máy giấy Minh Quân, hiện nay, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái có 7 nhà máy đặt tại các xã Đông Cuông, Sơn Lương, Xuân Ái, Thượng Bằng La, phường Văn Phú và phường Yên Bái.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động sang chế biến tinh bột sắn, sản xuất giấy đế, gia công giấy vàng mã xuất khẩu, chế biến tinh dầu quế và các lĩnh vực khác.

Trong số các sản phẩm chủ lực, giấy đế và giấy vàng mã mang thương hiệu YFATUF đã tạo dựng uy tín trên thị trường Đài Loan (Trung Quốc); tinh bột sắn mang nhãn hiệu SAVY từng bước khẳng định chất lượng trên thị trường trong nước.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, thị trường có nhiều biến động nhưng hoạt động sản xuất của công ty luôn được giữ vững nhờ tập trung thực hiện kiểm soát chi phí, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, nâng cao năng suất lao động, sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị và cải tiến quy trình sản xuất. Nhờ đó, doanh thu tăng đều qua các năm.

Để phát triển bền vững, công ty luôn chú trọng bảo vệ môi trường với 100% nhà máy có hệ thống xử lý nước thải, thực hiện quan trắc theo quy định; công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy được duy trì thường xuyên.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, tham gia các quỹ từ thiện, an sinh xã hội và hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng/năm.

Trước những yêu cầu mới về thị trường, chất lượng sản phẩm, vùng nguyên liệu và sức cạnh tranh, công ty xác định tiếp tục đổi mới quản trị, tiết giảm chi phí, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường gắn với thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách cho người lao động.

Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái cho biết: “Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với người dân phát triển vùng nguyên liệu, lựa chọn cây giống phù hợp, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng. Công ty cũng đầu tư máy móc, thiết bị mới nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn, nâng giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu”.

Những kết quả trong sản xuất, kinh doanh của công ty thời gian qua góp phần để người lao động có việc làm, nông sản có đầu ra, ngân sách có thêm nguồn thu và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai ngày càng lớn mạnh, đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.