Không để lợi ích ngành, lợi ích cục bộ chi phối dự án luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác...

Kỳ họp khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11, tiến hành theo 2 đợt. Tổng thời gian làm việc của Quốc hội khoảng 30 ngày.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khối lượng công việc rất lớn, tinh thần là phải làm việc xuyên suốt, có thể làm cả một số ngày chủ nhật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Media QH

Trong bối cảnh công việc cuối năm rất nhiều, Chủ tịch Quốc hội cho biết đã trao đổi với Thủ tướng về việc hai bên phải rà soát kỹ từng dự án luật, nghị quyết; xác định nội dung nào có thể rút gọn quy trình để xem xét trong một kỳ họp, nội dung nào cần xem xét qua hai kỳ họp, thậm chí ba kỳ họp nếu chưa chuẩn bị kỹ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng người dân, doanh nghiệp đang chờ các chính sách mới để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển. Cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật, phải tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách.

Ngay trong quá trình xây dựng luật, từ các bộ, cơ quan soạn thảo đến quá trình trình Quốc hội, phải nhận diện dấu hiệu bất thường, tiêu cực “từ sớm, từ xa”, kịp thời báo cáo để xem xét, xử lý.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển mạnh từ “phối hợp theo quy trình” sang “đồng hành từ đầu về chính sách”, cùng vào cuộc ngay từ quá trình xây dựng, hình thành chính sách; những vấn đề khó, còn ý kiến khác nhau phải được trao đổi, xử lý sớm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu: Từ phối hợp công việc sang phối hợp chính sách; từ xử lý từng việc sang quản trị toàn bộ tiến độ; từ "cơ quan tôi, cơ quan anh" sang cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân về chất lượng quyết sách.

Yêu cầu thứ hai được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là “chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ”. Nhiều dự án dự kiến được xem xét, thông qua trong một kỳ họp, vì vậy càng rút ngắn thời gian thì càng phải chuẩn bị chắc chắn ngay từ đầu.

Một yêu cầu quan trọng khác là phải xử lý công việc ngay trong kỳ họp, không để dồn việc. Tinh thần được Chủ tịch Quốc hội lưu ý là “việc phát sinh ở đâu, xử lý ngay ở đó; ý kiến đại biểu nêu hôm nay phải bắt đầu tiếp thu từ hôm nay”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ba trách nhiệm đó phải gặp nhau ở một mục tiêu chung: quyết sách cuối cùng phải đúng, khả thi và tạo ra giá trị phát triển.

Xác định thời gian đến ngày khai mạc kỳ họp là giai đoạn cao điểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên giữ nghiêm 3 kỷ luật: Kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra Quốc hội thảo luận và kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ tiếp tục được đổi mới, ngày càng thực chất, hiệu quả trên cả ba mặt: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Media QH

Chuẩn bị kỳ họp thứ hai, với những dự án luật có nội dung nhạy cảm, tác động lớn, Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, nghiên cứu tiếp thu, giải trình, hướng tới mục tiêu khi luật ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch.

Với nhóm các dự án luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản là những nội dung có vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội, được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng lưu ý đây là những chính sách tác động tới đại đa số doanh nghiệp Việt Nam, do đó cần hướng tới đơn giản hóa thủ tục và hỗ trợ trực tiếp, thực chất cho doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được phân công thay mặt Chính phủ trình tờ trình, báo cáo, giải trình trước Quốc hội phải tham dự đầy đủ. Ảnh: Media QH

Đối với lĩnh vực y tế, Chính phủ quyết tâm hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, dược và an toàn thực phẩm theo hướng cắt giảm các khâu trung gian trong cung ứng thuốc, vật tư, thiết bị y tế. Mục tiêu là giảm chi phí cho người dân, người bệnh, để thuốc, vật tư, thiết bị y tế đến tay người bệnh “với chi phí hợp lý nhất, với chất lượng cao nhất”.

Với an toàn thực phẩm, Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện các phương án về mô hình cơ quan thống nhất chịu trách nhiệm.

Về công tác phục vụ kỳ họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Quốc hội trong tiếp thu, rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và báo cáo.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật; không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối các dự án luật, nghị quyết cũng như nghị định, thông tư.