Phường Đông Ngạc phổ biến quy định mới về BHXH - BHYT cho đoàn viên
Ngày 29/9, Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường Đông Ngạc vừa tổ chức "Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lao động và Công đoàn đối với đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn phường Đông Ngạc" năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-dong-ngac-pho-bien-quy-dinh-moi-ve-bhxh-bhyt-cho-doan-vien-420030.htm